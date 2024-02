Dziesiąta zawodniczka świata pokazała zdjęcie ze szpitala. "Jestem smutna"

Karolina Muchova przebojem wdarła się do światowej czołówki i byłą bliska wygrania rok temu turnieju Wielkiego Szlema. Straciła końcówcę zeszłego sezonu i początek tego przez kontuzję ramienia. Czeszka miała niedługo powrócić na kort. Niestety, okazało się, że jej sytuacja zdrowotna się skomplikowała. Musiała przejść operację, przez co jej powrót do gry trzeba będzie odłożyć w czasie.

4 YouTube/Twitter (Screen) Otwórz galerię Na Gazeta.pl