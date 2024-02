Od tego momentu Sabalenka zaczęła gasnąć. Nie dowierzała w to, co się stało [WIDEO]

Po triumfie w Australian Open Aryna Sabalenka została sprowadzona na ziemię podczas turnieju w Dubaju. Już w pierwszym meczu przegrała 7:6, 3:6, 0:6 z Donną Vekić, mimo że przez długi czas miała go pod kontrolą. W drugim secie była o krok od zyskania przewagi podwójnego przełamania, lecz po kapitalnej akcji rywalki nie była w stanie uwierzyć w to, co się stało. Nie pozbierała się już do końca spotkania.

