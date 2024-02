O której grają Świątek i Fręch? Oto plan gier Polek w turnieju WTA w Dubaju

Magdalena Fręch (53. WTA) i Iga Świątek (1. WTA) awansowały do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Dubaju. Niżej notowana Polka ma za sobą już dwa starcia, a liderka rankingu WTA w pierwszej rundzie miała wolny los i zagrała o jeden mecz mniej. Kolejne spotkania Biało-Czerwone rozegrają już w środę 21 lutego, a organizatorzy przekazali godziny ich rozgrywania.

Iga Świątek i Magdalena Fręch poznały godziny meczów na WTA 1000 w Dubaju. Dobre wieści

W drugiej rundzie turnieju Fręch pokonała Petrę Martić (61. WTA) 6:4, 1:6, 6:2 w dwugodzinnym boju. Polka momentami miała problemy, ale wytrwała i w najważniejszym momencie ograła Chorwatkę, dzięki czemu zameldowała się w trzeciej rundzie zmagań. Tam czeka na nią trudna rywalka i jedna z faworytek całej turnieju.

Chodzi o Jelenę Rybakinę (4. WTA), która w wygrała z Wiktorią Azarenką (27. WTA) po kreczu rywalki. Kazaszka pierwszego seta przegrała 4:6, drugiego wygrała 6:2, a następnie przeciwniczka wycofała się z rywalizacji. Starcie Fręch - Rybakina odbędzie się na korcie centralnym jako drugie od godziny 9:00 czasu. Polka i Kazaszka zagrają po godzinie 10:30 i zakończeniu meczu Marii Sakkari (11. WTA) i Jasmine Paolini (26. WTA), czyli potencjalnych rywalek w kolejnym starciu.

Z kolei Iga Świątek we wtorek pokonała Sloane Stephens (41. WTA) 6:4, 6:4 i potrzebowała do tego aż dwóch godzin. Liderka rankingu WTA kolejne starcie również rozegra już w środę, a jej rywalką będzie Elina Switolina (20. WTA). Ukrainka we wtorek ograła Tatjanę Marię (54. WTA) 6:3, 6:3.

Oczywiście Świątek będzie faworytką, chociaż przegrała ostatni mecz ze Switoliną w ćwierćfinale Wimbledonu w 2023 roku. Wówczas Ukrainka zwyciężyła 7:5, 6:7(5), 6:2. Obie panie zmierzą się również na korcie centralnym, a ich starcie rozpocznie się po godzinie 16:00, jako czwarty mecz od 9:00.

Mecze Polek na WTA 1000 w Dubaju: