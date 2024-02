Fantastycznie! Świątek i Hurkacz znów zagrają razem. Turniej w gwiazdorskiej obsadzie

Iga Świątek i Hubert Hurkacz imponowali efektowną i efektywną grą na kortach w Australii. Chcą to powtórzyć w Stanach Zjednoczonych.

Świątek i Hurkacz znów razem na korcie

Liderka światowego rankingu WTA i ósma rakieta męskiego tenisa wezmą udział drugi rok z rzędu w Pucharze Eisenhowera. Jest to specjalny, jednodniowy turniej dla mikstów. Polski duet brał udział w tej imprezie rok temu. Dotarł wówczas do finału, ale lepsi w decydującym meczu byli Aryna Sabalenka i Taylor Fritz.

Puchar Eisenhowera to turniej rozgrywany w formacie Tie Break Tens. Mecze trwają bardzo krótko, rozgrywane są na zasadzie tie-breaka. Pierwszy duet, który zdobędzie dziesięć punktów, wygrywa spotkanie. Gdy dojdzie do wyniku 9:9, zwycięzcą będzie para, która jako pierwsza wypracuje dwa punkty przewagi. Najczęściej grają w takim turnieju najlepsi gracze na świecie. Co roku główna nagroda (ćwierć miliona dolarów) jest przeznaczana na cele charytatywne.

Trzeci rok z rzędu, a czwarty raz w ogóle tenisiści i tenisistki zagrają w tym turnieju na korcie w Indian Wells. Impreza odbędzie się 5 marca, dzień przed startem turniejów WTA 1000 i ATP Masters 1000 w kalifornijskiej miejscowości.

Organizatorzy potwierdzili listę uczestników. Oprócz Igi Świątek i Huberta Hurkacza zagrają:

Aryna Sabalenka (Białoruś) i Taylor Fritz (USA) - obrońcy tytułu

Caroline Wozniacki i Holger Rune (oboje Dania)

Jelena Rybakina (Kazachstan) i Andriej Rublow (Rosja)

Jessica Pegula i Tommy Paul (oboje USA)

Emma Navarro i Ben Shelton (oboje USA)

Paula Badosa (Hiszpania) i Stefanos Tsitsipas (Grecja)

W turnieju ma zagrać osiem par, więc do potwierdzenia został jeszcze jeden duet. Organizatorzy ogłoszą go w późniejszym czasie.

Rok temu siedem szybkich meczów udało się rozegrać w niespełna dwie godziny. Transmisja ma być na kanale Tie Break Tens na portalu YouTube oraz na antenach Polsatu Sport.