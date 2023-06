Iga Świątek (1. WTA) w bardzo dobrym stylu rozpoczęła zmagania na turnieju WTA w Bad Homburgu, który jest jej pierwszym występem na trawie w tym sezonie. W pierwszej rundzie zawodów jej rywalką była Tatjana Maria (58. WTA). Polka przegrała pierwszego seta, ale później nie dała większych szans przeciwniczce i ostatecznie wygrała 5:7, 6:2, 6:0.

Iga Świątek dorównała Martinie Hingis

Świątek już po raz 15. w tym roku wygrała seta do zera. W zeszłym sezonie pokonywała rywalki bez straty gema 22 razy. Tym samym dorównała wyczynowi legendarnej Martiny Hingis. Szwajcarka, tak jak teraz Polka, wygrała ponad 15 setów do zera w dwóch kolejnych sezonach. Miało to miejsce w latach 2000-2001. Hingis jest pięciokrotną zwyciężczynią turniejów wielkoszlemowych i byłą liderką rankingu WTA. Karierę zakończyła w 2017 roku.

Zwycięstwo Świątek z Marią było również jej 36. wygranym pojedynkiem w tym sezonie. Tym samym Polka wyprzedziła pod tym względem Arynę Sabalenkę (2. WTA). I nadal będzie mogła powiększać tę przewagę, ponieważ Białorusinka nie bierze udziału w zawodach w Bad Homburgu i wróci na korty dopiero na Wimbledonie. Niewiele mniej zwycięstw na koncie ma także Jelena Rybakina (31; 3. WTA). Kazaszka najbliższy mecz rozegra również na nadchodzącym wielkoszlemowym turnieju.

Dzięki pokonaniu Niemki Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju. Tam zmierzy się z Jil Teichmann (129. WTA). Spotkanie odbędzie się w środę około godziny 16:30. Będzie to trzecie starcie tych tenisistek. W przypadku kolejnego zwycięstwa Świątek w ćwierćfinale zagra z Leylah Fernandez (96. WTA) lub Anną Blinkową (39. WTA).