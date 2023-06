Świątek znów potwierdziła dominację. Wyprzedziła Sabalenkę. Co za wyczyn

Iga Świątek może i nie rozpoczęła turnieju w Bad Homburg idealnie, ale najważniejsze, że ma na koncie kolejną wygraną. 22-latka mierzyła się w poniedziałkowy wieczór z 13 lat starszą Niemką Tatjaną Marią (58. WTA) i niespodziewanie przegrała pierwszego seta 5:7. Na szczęście w jej grę nie wkradły się nerwy i dwie kolejne partie spokojnie wygrała do dwóch i do zera.

Iga Świątek już przed Sabalenką. Cenne zwycięstwo w Bad Homburg

Triumf na niemieckim korcie dał Świątek przepustkę do 1/8 finału, w której Polka zmierzy się ze Szwajcarką Jil Teichamnn (129. WTA). Ale cieszy on z jeszcze jednego powodu. Otóż zwycięstwo nad Marią było dokładnie 36. w wykonaniu raszynianki w tym sezonie. Pod tym względem wyszła ona na samodzielne prowadzenie, wyprzedzając Białorusinkę Arynę Sabalenkę (2. WTA).

Świątek komentuje pierwszy mecz na trawie. I od razu dobre wieści

Dobrą wiadomością jest także to, że jak na razie Świątek będzie mogła jedynie powiększać swoją przewagę w tej klasyfikacji. Licznik Sabalenki zatrzymał się na liczbie 35, kiedy to w zeszły czwartek przegrała w 1/8 finału turnieju w Berlinie z Rosjanką Weroniką Kudiermietową (12. WTA). Do czasu rozpoczęcia Wimbledonu nie będzie miała okazji go poprawić, bo nie bierze udziału w żadnym turnieju.

Iga Świątek nie musi uważać, że trawa jest tylko dla krów

Zagrozić Polce nie może także trzecia pod względem liczby zwycięstw w tym sezonie Jelena Rybakina (3. WTA). Na ten moment Kazaszka ma ich 31 i również do Wimbledonu tego wyniku nie poprawi, ponieważ w poniedziałek tuż przed meczem z Chinką Xiyu Wang wycofała się z turnieju w Eastbourne.

Świątek pokazała, że po nieco słabszym początku sezonu niż miało to miejsce w zeszłym roku, wciąż jest światową dominatorką. Pierwsze miejsce w światowym rankingu utrzymuje już od 65. tygodni. Finał turnieju Bad Homburg zostanie rozegrany w sobotę 1 lipca. Z kolei Wimbledon rozpocznie się w przyszły poniedziałek 3 lipca i potrwa do 16 lipca.