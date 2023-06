Ostatni sezon w karierze, a on zadziwia. Prawie 600 miejsc różnicy. Nadal oklaskiwał

41-letni leworęczny Hiszpan Feliciano Lopez (634. ATP) już kilka miesięcy temu zapowiedział, że ten sezon będzie ostatnim w jego karierze. 12 zawodnik świata w 2015 roku, trzykrotny ćwierćfinalista Wimbledonu i zwycięzca siedmiu turniejów rangi ATP, nie krył smutku z powodu końca kariery. - Odkąd zadecydowałem, że będzie to mój ostatni sezon w rozgrywkach, jest mi ciężko. Jest to coś, czego nie chcę robić, bo zajmuję się tym, co bardzo kocham. Mam wielką pasję do tenisa. Świadomość, że to pożegnalny rok jest smutna, bo chciałbym jeszcze kontynuować grę. Z drugiej strony jednak muszę powiedzieć pas, bo mam już 41 lat i rozumiem, że moja kariera nie może trwać wiecznie - mówił Feliciano Lopez w marcu tego roku, gdy startował w turnieju w Acapulco.

Feliciano Lopez pokonał rywala sklasyfikowanego 572 pozycje wyżej w rankingu ATP

Było zagrożenie, że Feliciano Lopez zakończy sportową karierę serią porażek. Hiszpan przegrał bowiem pięć ostatnich spotkań. Teraz postanowił wystartować w ostatnim turnieju w tym roku. Zagrał w imprezie rozegranej we własnym kraju - ATP 250 na Majorce. Turniej rozgrywany jest na kortach trawiastych, na których Feliciano Lopez ma zdecydowanie najlepszy bilans w swojej karierze (62,9 proc. zwycięstw). To właśnie na tej nawierzchni wygrał cztery turnieje rangi ATP w karierze (dwa w Londynie i dwa w Eastbourne).

W I rundzie zwycięzca w grze podwójnej Roland Garros 2016 zmierzył się z Australijczykiem Maxem Purcellem, który jest od niego w rankingu ATP aż o 572 pozycji wyżej (na 62. miejscu). To Purcell był faworytem spotkania.

Lopez zaczął od falstartu, bo już w pierwszym gemie przegrał swoje podanie. Błyskawicznie jednak wrócił do gry, bo wygrał cztery gemy z rzędu, a chwilę później całego seta 6:3. Druga partia była bardzo wyrównana. Przez pierwsze dziesięć gemów żaden z zawodników nie miał szansy na przełamanie rywala. Dopiero w jedenastym gemie Purcell przegrał swoje podanie na przewagi. Chwilę później Lopez wykorzystał szansę, wygrał swój serwis do 15 i mecz 6:3, 7:5.

- To prawdopodobnie jedno z najbardziej wyjątkowych zwycięstw w mojej karierze. Większość kibiców przyszła na mój ostatni pojedynek. Na szczęście będę miał okazję, by rozegrać kolejny mecz - powiedział Lopez po meczu. Jego zwycięstwo oglądał wyjątkowy gość, zwycięzca aż 22 turniejów wielkoszlemowych - Rafael Nadal. Po ostatniej piłce spotkania, utytułowany Hiszpan długo oklaskiwał zwycięzcę.

Feliciano Lopez wyprzedził Gorana Ivanisevicia w klasyfikacji asów. Jest czwarty na świecie

Hiszpan miał znakomitą 90 proc. skuteczność wygranych punktów po pierwszym podaniu (rywal tylko 68 proc.) i więcej winnerów (30-21). Znów pokazał, że potrafi grać przy siatce (67 proc. wygranych akcji - 29/43, a Australijczyk tylko 46 proc. - 13/28).

Lopez miał też jedenaście asów. Dzięki temu awansował na czwarte miejsce w klasyfikacji zawodników z największą ilością asów w karierze, wyprzedzając Chorwata Gorana Ivanisevicia. Hiszpan ma ich już 10244, a Ivanisević - 10237. W klasyfikacji tej najlepszy jest Amerykanin John Isner (14260), przed Chorwatem Ivo Karloviciem (13728) i Szwajcarem Rogerem Federerem (11478).

Feliciano Lopez w 1/8 finału turnieju w Madrycie zmierzy się z kolejnym Australijczykiem - Jordanem Thompsonem (71. ATP).