Księżna Kate złamała regulamin Wimbledonu. Wszystko na oczach Federera [WIDEO]

Rywalizacja w wielkoszlemowym Wimbledonie rozpocznie się w poniedziałek 3 lipca. Obecnie na kortach w Londynie trwają kwalifikacje, ale pierwsze wymiany miały już miejsce w niedzielę. Wszystko za sprawą spotkania, w trakcie którego rakiety skrzyżowali księżna Kate i ośmiokrotny triumfator imprezy, Roger Federer.

Księżna Kate zaliczyła wpadkę. Nieświadomie złamała regulamin Wimbledonu

Oprócz rozegrania kilku wymian przedstawicielka rodziny królewskiej i legendarny Szwajcar nagrali film, podkreślający rolę dzieci od podawania piłek w trakcie turnieju. - Wimbledon słynie z niezwykle profesjonalnych chłopców i dziewcząt do podawania piłek. To niesamowite zobaczyć za kulisami ilość pracy, jakiej to wymaga - stwierdziła księżna Kate, widząc trening dzieci przed startem imprezy.

W trakcie nagrań żona księcia Williama dopuściła się... złamania regulaminu Wimbledonu. Księżna Kate zręcznie złapała lecącą poza boisko piłeczkę, co z uznaniem obserwowała jedna z dziewczynek. - Czy wolno ci to robić? W Australian Open by to złapali, ale nie na Wimbledonie - stwierdził w tym momencie Federer. Dziewczyna szybko udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie, wyjaśniając "przewinienie" członkini rodziny królewskiej. - Musimy pozwolić piłce się odbić, dopiero wtedy możemy ją złapać - przyznała.

W głównej drabince tegorocznego Wimbledonu wystąpi czworo reprezentantów Polski. Będą to Iga Świątek (1.WTA), Magda Linette (23. WTA) i Magdalena Fręch (68. WTA) wśród pań, a w turnieju mężczyzn zobaczymy Huberta Hurkacza (18. ATP). Losowanie drabinki odbędzie się w piątek 30 czerwca.