Znamy godzinę kolejnego meczu Igi Świątek w Bad Homburg. Zagra o ćwierćfinał

Iga Świątek (1. WTA) powróciła wczoraj do rywalizacji na światowych kortach. Polka rozpoczęła udział w turnieju WTA 250 w Bad Homburg, który jest jej pierwszym występem na trawie w tym sezonie. W meczu otwarcia zmierzyła się z Niemką Tatjaną Marią (58. WTA). Rywalka zdołała co prawda wygrać pierwszą partię, ale w dwóch kolejnych nie miała już nic do powiedzenia. Liderka rankingu po prawie dwóch godzinach gry triumfowała 5:7, 6:2, 6:0.

Wiemy, kiedy kolejny mecz Igi Świątek w Bad Homburg

W drugiej rundzie rywalką Świątek będzie Jil Teichmann (129. WTA). Szwajcarka w meczu otwarcia zmierzyła się z Amerykanką Claire Liu (95. WTA). Spotkanie to było bardzo wyrównane i rozstrzygnęło się po trzysetowej walce. Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyła się Teichmann, która wygrała 6:3, 3:6, 6:4.

Wiadomo już, kiedy Polka i Szwajcarka wyjdą na kort. Kolejny mecz Świątek odbędzie się w środę 28 czerwca. Będzie to trzecie w kolejności spotkanie na korcie centralnym w Bad Homburg. O 12:00 zaplanowano starcie Kateriny Siniakovej (52. WTA) z Jewgieniją Rodiną (314. WTA), a po nich o ćwierćfinał imprezy zagrają Mayar Sherif (31. WTA) i Lucia Bronzetti (65. WTA). Świątek i Teichmann powinny pojawić się na korcie w okolicach godziny 16:30. Ostatecznie godzina może jednak ulec przesunięciu. To zależy od tego, jak szybko rozstrzygną się poprzednie starcia.

Będzie to trzeci pojedynek obu zawodniczek. Świątek pierwszy raz zmierzyła się z Teichmann w turnieju pokazowym w Szwajcarii w 2020 roku. Wówczas wygrała w trzech setach. Znacznie lepiej było już podczas spotkania w półfinale turnieju w Adelajdzie w 2021 roku, kiedy liderka rankingu wygrała 6:3, 6:2, by później sięgnąć po tytuł.

Turniej w Bad Homburg jest jedynym sprawdzianem Świątek przed startem Wimbledonu. Impreza na kortach w Londynie odbędzie się w dniach 3-16 lipca.