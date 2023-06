Saudyjczycy przejmują światowy sport. Kyrgios jest przeszczęśliwy. "W końcu"

Zagraniczne media poinformowały niedawno o rozmowach prowadzonych pomiędzy arabskim funduszem inwestycyjnym Public Investment Fund a władzami ATP Tour. Mimo że nie doszło jeszcze do żadnego porozumienia, saudyjskie wpływy w tenisie powoli zaczynają być widoczne.

Kyrgios o saudyjskich pieniądzach w tenisie. "W końcu dostrzegli wartość"

W ostatnim czasie pojawiły się plotki, że turniej Next Generation ATP Final, w którym udział bierze siedmiu najlepszych tenisistów do lat 21 i jeden zawodnik gospodarzy z dziką kartą, w tym roku odbędzie się nie jak zawsze w Mediolanie, a w saudyjskim mieście Dżedda. Co ciekawe, w poniedziałek potwierdzono, że właśnie tam odbędą się także tegoroczne rozgrywki piłkarskich Klubowych Mistrzostw Świata.

Australijski tenisista Nick Kyrgios bardzo ucieszył się na wieść o próbie wejścia Saudyjczyków do świata tenisa, czym nie omieszkał podzielić się na Twitterze. "W końcu. Dostrzegli wartość. Zapłacą nam to, na co zasługujemy. Wpiszcie mnie w to" - napisał sportowiec, dodając kilka emotek worków z pieniędzmi na końcu zdania. Warto dodać, że 28-letni tenisista w 2022 roku odmówił gry w Pucharze Davisa i wyjechał do Arabii, by wystąpić w jednym z turniejów pokazowych - za udział zainkasował wówczas ponad milion funtów.

Saudyjczycy pukają do świata tenisa. W golfie zrobili rewolucję

Przypadek tenisa często porównywany jest do tego, co działo się w świecie golfa po pojawieniu się saudyjskich pieniędzy. Wtedy bowiem dla jedynej i tradycyjnej organizacji PGA Tour powstała konkurencja wspierana przez Arabię Saudyjską o nazwie LIV Golf, kusząca największych graczy na świecie niewyobrażalnymi pieniędzmi. Jak przyznał kiedyś w rozmowie z Washington Post szef LIV Golf, Greg Norman, starano się nawet przekonać do dołączenia do ligi samego Tigera Woodsa. Ten ostatecznie odmówił, mimo że na stole leżała dziewięciocyfrowa kwota.

Jeśli chodzi o rozmowy z federacjami tenisowymi, to w ich sprawie wypowiedział się były włoski tenisista, a obecnie przewodniczący ATP, Andrea Gaudenzi. I jasno dał do zrozumienia, że w tenisie Saudyjczycy nie będą mogli zrobić tego, co wydarzyło się w golfie. - Musicie pamiętać o tym, co jest niemalże święte, czyli o zasadach gry. To nie jest ani gra wideo, ani film - powiedział Gaudenzi.

Arabia Saudyjska próbuje zwrócić na siebie uwagę tenisa również poprzez organizację turniejów pokazowych, niezrzeszonych z ATP. Jednym z nich był rozegrany pod koniec ubiegłego roku w Rijadzie Diriyah Tennis Cup. W singlu triumfował tam Amerykanin Taylor Fritz, który za wygraną zgarnął aż milion dolarów. Co ciekawe w deblu natomiast zwyciężył polsko-szwajcarski duet tworzony przez Huberta Hurkacza i Dominica Strickera.