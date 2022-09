Świątek zarobiła fortunę w US Open. Jest coraz bliżej czołówki wszech czasów

Iga Świątek to zrobiła! Znów nie uniknęła problemów, ale była w stanie na poziom, który pozwolił jej odnieść zwycięstwo nad Jessiką Pegulą 6:3, 7:6(4). Polka tym samym po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału US Open, zostając tym samym pierwszą Polką w historii, która tego dokonała. Świątek poradziła sobie nawet mimo spięcia z arbitrem spotkania, o czym pisał Dominik Senkowski.

Iga Świątek już po zwycięstwie nad Pegulą nie może narzekać na zarobki. Za sam awans do półfinału US Open zarobiła już 705 tysięcy dolarów, co daje ok. 3,3 miliona złotych. Trzeba jednak pamiętać, że Polka będzie musiała od tej kwoty zapłacić jeszcze podatek, co znacznie uszczupli tę kwotę.

Iga Świątek już zarobiła fortunę. Ale największe pieniądze jeszcze przed nią

Ale przed Polką teraz prawdziwa szansa na potężne zwiększenie tej kwoty. Jeśli Polka pokona w półfinale Arynę Sabalenkę, jej nagroda wzrośnie na pewno do 1,3 miliona dolarów, czyli ok. 6,2 miliona złotów. Jeśli natomiast wygra także w finale US Open, zarobi 2,6 miliona dolarów, czyli ponad 13 milionów złotych.

Iga Świątek tym samym jest coraz bliżej czołowej "dziesiątki" w klasyfikacji najlepiej zarabiających tenisistek wszech czasów. Polka, po awansie do półfinału US Open, zarobiła już ponad 12 milionów dolarów w swojej karierze. Przed US Open plasowała się na 49. miejscu z zarobkami na poziomie 11,4 mln dolarów, aktualnie plasuje się na 43. miejscu, ale oficjalne potwierdzenie tej informacji otrzymamy dopiero po zakończeniu turnieju.

Aby znaleźć w czołowej "dziesiątce" listy wszech czasów, musiałaby podwoić swoje dotychczasowe zarobki, co nie jest wykluczone w kolejnych latach, biorąc pod uwagę, że tylko w tym roku zarobiła już ponad 7 milionów dolarów.

Lista najlepiej zarabiających tenisistek wszech czasów: