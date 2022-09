Iga Świątek ryknęła do sędziego. Ostre spięcie w trakcie meczu

W pierwszym secie Iga Świątek miała już spore problemy: została przełamana, Pegula objęła prowadzenie 3:2. Ale od tej pory gra Amerykanki się załamała i przegrała nie tylko kolejne cztery gemy i seta, ale również została przełamana na początku drugiego seta. Seta, który jak pisaliśmy, miał bardzo dziwny przebieg - na 12 gemów doszło aż do 10 przełamań >> I w jednym z tych dwóch gemów, w których nie doszło do przełamania, Świątek starła się z sędzią.

Przy stanie 2:2 Świątek miała aż trzy piłki na przełamanie, ale żadnej z nich nie wykorzystała. I gdy Pegula była gotowa na serwis, by ugrać gema, Polka nie była gotowa i dostała za to ostrzeżenie od sędziego. W tym czasie Świątek wycierała się ręcznikiem - choć w Nowym Jorku było już nieco po 20:00, to wilgotność wynosiła 70 proc. I choć ostrzeżenie nie niosło ze sobą żadnych konsekwencji, to pierwsza rakieta świata nie mogła się z tym pogodzić. Podniosła ręce do góry ze zdziwienia i dyskutowała z sędzią.

Świątek do sędziego screen Eurosport

Iga Świątek bardzo niezadowolona z decyzji sędziego

Po chwili gra została wznowiona. Świątek wyrzuciła piłkę mocno w aut i przegrała gema, ale nadal przeżywała mocno ostrzeżenie. Schodząc na krótką przerwę rozłożyła ręce w kierunku sędziego, po czym usiadła i wykrzyczała w jego kierunku:

Pokaż mi takie przepisy.

Świątek do sędziego screen Eurosport

Ta sytuacja ma jeszcze drugie dno: podczas starcia Świątek z Pegulą na tegorocznym Roland Garros (Polka wygrała w ćwierćfinale 6:3, 6:2, a potem okazała się najlepsza w całym turnieju), Amerykanka bardzo mocno narzekała na to, że Polka zabiera zbyt dużo czasu przed wprowadzeniem piłki do gry.

Świątek kontra Sabalenka o finał US Open

Na całe szczęście to Świątek okazała się lepsza w meczu pełnym nerwów i frustracji z obu stron, dzięki czemu zagra o finał US Open. Starcie z Aryną Sabalenką (WTA 8.) w nocy z czwartku na piątek, a więcej o nim można przeczytać tutaj >>