Bukmacherzy wskazali faworytkę do wygrania US Open. Kto zagrozi Idze Świątek?

US Open w wykonaniu Igi Świątek jest zdecydowanie lepszy niż jej poprzednie występy na turniejach w Toronto i Cincinnati, gdzie odpadała już po drugim spotkaniu. Już teraz Polka notuje najlepszy występ w karierze, stając się przy tym pierwszą Polką w historii, która dotarła do półfinału wielkoszlemowej rywalizacji w Nowym Jorku.

Świątek poznała rywalkę i godzinę meczu o finał. Zła wiadomość dla polskich kibiców

Droga Igi Świątek do półfinału US Open

W drodze do półfinału najlepsza polska tenisistka wygrywała 6:3, 6:0 z Włoszką Jasmine Paolini (56. WTA), 6:3, 6:2 z Amerykanką Sloane Stephens (51. WTA), 6:3, 6:4 z Lauren Davis z USA (105. WTA), 2:6, 6:4, 6:0 z Niemką Jule Niemeier (108. WTA) i 6:3, 7:6 z Amerykanką Jessicą Pegulą (8. WTA).

O awans do finału Świątek zagra z Białorusinką Aryną Sabalenką (6. WTA), z którą w 2022 roku mierzyła się już trzykrotnie. Pod koniec lutego w Dosze Polka wygrała 6:2, 6:3, następnie pod koniec kwietnia w Stuttgarcie wygrała 6:2, 6:2, natomiast w połowie maja w Rzymie ponownie triumfowała, tym razem 6:2, 6:1.

Bukmacherzy faworyzują Igę Świątek

W półfinałowym pojedynku wielkoszlemowego US Open bukmacherzy dają większe szanse Idze Świątek, na którą kurs waha się od 1,48 do 1,52. Na Sabalenkę z kolei wynosi od 2,55 do 2,80. Tak duże różnice pokazują, kto będzie przystępował do tego pojedynku z mianem faworytki.

Świątek jest faworytką bukmacherów nie tylko w meczu z Sabalenką, ale także do wygrania całego turnieju. Kursy na jej awans do finału, a następnie jego wygranie wynoszą 2,20. Następnie bukmacherzy stawiają na Carolinę Garcię (kurs 3,00), Arynę Sabalenkę (kurs 5,00), a także Ons Jabeur (kurs 6,50).

Półfinałowe starcie pomiędzy Igą Świątek i Aryną Sabalenką odbędzie się w nocy z czwartku na piątek. Będzie to drugi rozgrywany mecz, zaraz po pojedynku Ons Jabeur z Caroline Garcią.

