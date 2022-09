Iga Świątek zachwyciła zagraniczne media. "Polowanie trwa"

Iga Świątek (1. WTA) radzi sobie bardzo dobrze w US Open. Polka bez większych problemów triumfowała kolejno w starciach z Włoszką Jasmine Paolini (56. WTA) 6:3, 6:0, Amerykanką Sloane Stephens (51. WTA) 6:3, 6:2 oraz jej rodaczką Lauren Davies (105. WTA) 6:3, 6:4. Więcej kłopotów miała w rywalizacji z Jule Niemeier (108. WTA). Niemka była o krok od sprawienia sensacji, ale ostatecznie to 21-latka była górą 2:6, 6:4, 6:0. Tym samym liderka rankingu WTA awansowała do ćwierćfinału turnieju, w którym zmierzyła się z faworytką lokalnej publiczności Jessicą Pegulą (8. WTA). Cóż to była za wojna nerwów.

Pierwszego seta Polka wygrała stosunkowo łatwo, bo 6:3. Z kolei w drugiej partii działy się rzeczy niespotykane. Na 12 gemów aż w 10 doszło do przełamania. Do rozstrzygnięcia losów rywalizacji potrzebny był tie-break, w którym ostatecznie silniejsza okazała się Polka. Tym samym Świątek po raz pierwszy awansowała do półfinału US Open.

Po meczu zagraniczne media były zachwycone grą liderki światowego rankingu. "Amerykanka wyszła na prowadzenie w pierwszym secie, ale to nie zdekoncentrowało Świątek. Polka wskoczyła o dwa biegi wyżej i narzuciła swój rytm, uciszając przy tym lokalnych kibiców, którzy widzieli, jak z Peguli uchodzi powietrze" - podkreślają dziennikarze portalu puntodebreak.com. "Ostatecznie Polka swoim precyzyjnym i agresywnym stylem przewyższyła Jessicę Pegulę. To był niezwykły mecz, w którym wygrała niekwestionowana faworytka. Świątek dorosła na wrogiej ziemi i odniosła kolejne zwycięstwo" - czytamy.

"Polka utrzymała nerwy na wodzy, choć nie było to łatwe zadanie. Liderka dowiodła, że posiada ogromne umiejętności. (...) Polowanie na trzeci tytuł wielkoszlemowy trwa nadal" - piszą dziennikarze Eurosportu.

Z kolei francuski portal "Le Figaro" podkreślił, że Polka wyciągnęła wnioski z poprzedniego meczu z Niemeier i zdecydowanie lepiej zaprezentowała się na korcie. "Po szoku, jakiego doznała w poprzedniej rundzie z Niemką, 21-latka wykazała się większą konsekwencją. Nie dopuściła, by rywalka jej uciekła. To był czwarty mecz tych tenisistek. Świątek miała odpowiednią wiedzę na temat atutów i słabych stron rywalki, które perfekcyjnie wykorzystała" - czytamy.

"Gra Igi Świątek jest najskuteczniejsza. Jej umysł jest spokojny. Szczególnie jest to widoczne w turniejach wielkoszlemowych rozgrywanych na kortach ziemnych, gdzie Polka zdobyła już dwa tytułu. Choć na US Open trudno o konsekwencję, to 21-latka i tak radzi sobie znakomicie i powoli realizuje kolejne cele" - piszą dziennikarze "The Guardian". Co więcej, redakcja podkreśliła, że jest to już ósme z rzędu zwycięstwo Świątek z przeciwnikiem z pierwszej dziesiątki rankingu.

W półfinale Polka zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką (6. WTA). Spotkanie odbędzie się w nocy z czwartku na piątek około godziny 3:00 czasu polskiego. Będzie to drugi mecz na korcie tego dnia. W pierwszym zmierzy się druga para półfinałowa - Caroline Garcia (WTA 17.) i Ons Jabeur (WTA 5.).