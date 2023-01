Esportowe zespoły zarobią więcej z VALORANT. Specjalne przedmioty dla fanów

Riot Games zadba o wyjątkowe benefity dla najlepszych zespołów esportowej sceny VALORANTA, którzy wezmą udział w stworzonych regionalnych ligach franczyzowych. Pojawią się specjalne skiny do broni i inne dodatki przypisane wyróżnionym ekipom. Pokaźna część przychodu z ich dystrybucji zostanie przeznaczona bezpośrednio do określonych organizacji.

Nowe przedmioty w VALORANT potwierdzone

To już pewnie - w VALORANT pojawią się skiny i inne dodatki dedykowane esportowym zespołom biorącym udział w VALORANT Champions Tour. Prędzej czy później trzeba się było tego spodziewać, bo to świetna inicjatywa w zasadzie dla każdej ze stron. Twórcy i organizacje otrzymują pieniądze z zakupów wewnątrz gry, a sami gracze mają okazję zdobyć przedmioty związane z ich ulubionymi drużynami. Podobne praktyki są dostępne od lat w CS:GO, gdzie co pewien czas użytkownicy mogą kupić specjalne naklejki, graffiti czy naszywki.

Informację o nowym dodatku potwierdził Leo Faria - szef ds. esportu w VALORANT. Wystąpił on w podcaście na kanale Spencera "Hiko" Martina, gdzie jasno wyjawił plany odnośnie przyszłości. 2023 rok na esportowej scenie VALORANTA będzie skupiał się przede wszystkim na nowym ekosystemie franczyzowym, wprowadzonym przez Riot Games. Przedmioty i dodatki w grze mają być formą wyróżnienia ekip, które zagrają w tym elitarnym formacie.

Tym sposobem 30 zespołów z trzech lig regionalnych zostanie uhonorowanych w VALORANT, z czego do ich kieszeni trafią stosowne profity. Riot chce tym samym pomóc w ustabilizowaniu sytuacji finansowych ekip, gdyż wiele z nich ponosi obecnie straty. Benefity z gry w ligach franczyzowych będą obejmowały specjalne dodatki pieniężne, wyższe pule nagród, czy właśnie wspomniane udziały z dystrybucji przedmiotów w grze.

Wszystko przekłada się na promocję tytułu, rozwój esportowej sceny i stabilizację finansową. Tego typu inicjatywy często kończą się ogromnymi sukcesami. Wystarczy przypomnieć o zyskach Valve z przepustek w Dota 2, które sięgnęły niemal 300 milionów dolarów. Część tej kwoty została przekazana na nagrody w The International 2022.

