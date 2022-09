Problem sprzętowy na esportowych mistrzostwach. Za słabe komputery

Fnatic nie ma szczęścia do tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. Najpierw jeden z zawodników otwarcie przyznał, że drużyna nie trenuje przed nadchodzącym turniejem. Później okazało się, że część spotkań ekipa rozegra w niepełnym składzie. Na dobitkę gracze narzekają na słabe warunki sprzętowe zapewnione przez organizatora, które uniemożliwiają trening na miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiele firm podejmowało próbę stworzenia symulatora tenisa na miarę piłkarskiej FIFY. Jak poradził sobie Matchpoint?

Fnatic z problemami sprzętowymi

Faza play-in tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends rozpocznie się już w czwartek, 29 września. Ekipy, które rozpoczną zmagania jako pierwsze, od kilku dni znajdują się w stolicy Meksyku, gdzie rozegrane zostaną pierwsze spotkania. Jak się okazuje, jeden z zawodników europejskiej formacji Fnatic skarży się na warunki sprzętowe, które dostarczył organizator rozgrywek.

Martin "Wunder" Hansen, bo to o graczu specjalizującym się w grze na górnej alejce mowa, podzielił się swoimi odczuciami na Twitterze. We wpisie narzeka na słaby sprzęt, który Riot Games jako organizator rozgrywek, dostarczyło zawodnikom do treningu. Jego głównym zarzutem jest niska i niestabilna liczba generowanych klatek na sekundę, która oscyluje w granicach od 30 do 100. Problem nie jest jednostkowy, tylko ma dotykać wszystkich obecnych na miejscu zawodników.

Spore wahania i niewystarczająca liczba klatek mogą być rzeczywiście problemem. Zwłaszcza, jeśli na scenie będzie grać się z wykorzystaniem zupełnie innego sprzętu, oferującego lepszą wydajność. Przez to Wunder stwierdził, że od przyjazdu do Meksyku nie mieli ani jednej udanej sesji treningowej.

Rezerwowi na mistrzostwach świata. Fnatic w kłopotliwej sytuacji

To kolejny problem organizacji

Fnatic ma co do tegorocznych mistrzostw świata najzwyczajniej pecha. Lawina niepochlebnych słów i wydarzeń rozpoczęła się od słów Upseta, strzelca drużyny, który w wywiadzie otwarcie przyznał, że przed wylotem do Meksyku drużyna nie odbywała treningów. W późniejszym czasie okazało się, że Upset, jak i jego partner z dolnej alejki, ominą część spotkań z uwagi na pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Formacja najpewniej zdecyduje się na zaangażowanie duetu z Fnatic TQ, czyli swojej akademii. Rhuckz, zawodnik wsparcia, oficjalnie znajduje się już w Meksyku wraz z głównym składem organizacji. Spekuluje się, że jego towarzysze na dolnej alejce będzie Bean, który zaliczył debiut na Worldsach przed rokiem po nagłym wycofaniu się z turnieju Upseta. Wówczas była to decyzja podyktowana powodami prywatnymi.

Tak Lewandowski wygląda w FIFA 23. Nawet podobny