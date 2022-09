Rezerwowi na mistrzostwach świata. Fnatic w kłopotliwej sytuacji

Mistrzostwa świata, potocznie określane Worldsami, to najważniejszy turniej w esportowym kalendarzu League of Legends. Udział w zmaganiach biorą wyłącznie najsilniejsze formacje spośród wiodących rozgrywek ligowych z całego świata. Niestety, jedni z reprezentantów Europy po raz kolejny będą musieli sprostać sporym przeciwieństwom losu. Z uwagi na zakażenie koronawirusem, turniej w osłabieniu rozpocznie Fnatic.

Hylissang i Upset poza wyjściową piątką

W ostatnich dniach świat obiegła wieść o ogromnych problemach Fnatic w obliczu nadchodzących mistrzostw świata League of Legends. Najpierw w sieci pojawiły się przesłanki o rzekomym braku treningu organizacji, które pochodziły wprost od Upseta. Krążące plotki i niepochlebne opinie części społeczności z pewnością godziły w organizację, jednak prawdziwe kłopoty zaczęły się zaledwie kilka dni później

Jak mogliśmy dowiedzieć się 23 września z oficjalnych mediów społecznościowych Fnatic, zespół nie będzie w stanie rozegrać pierwszego spotkania tegorocznych mistrzostw świata w pełnym składzie. Z wyjściowej piątki w ostatnim momencie wypadli Upset oraz Hylissang, czyli duet występujący na dolnej alei. Powodem ich chwilowej nieobecności jest pozytywny wynik testu na koronawirusa, który przekreśla ich szanse na dojazd do miejsca rozgrywania turnieju.

Bean ponownie na Worldsach?

W miniony, poniedziałkowy wieczór, Riot Games wydało oficjalne postanowienie dotyczące Fnatic. Organizatorzy mistrzostw świata zdecydowali się na umożliwienie dodania dodatkowego zawodnika rezerwowego, aby wypełnić lukę po dwóch graczach. Chwilowo do formacji dołączył Rhuckz, czyli zawodnik wsparcia z akademii Fnatic.

Oficjalne przekazy nie informują z kim Rhuckz zagra na dolnej alei. Rezerwowym Fnatic jest Mauno "beansu" Talli, który również specjalizuje się w grze jako support. Szybkie ściągnięcie Rhuckza do Meksyku sugeruje jednak, że na dolnej alei zobaczymy także BEANA. To dwudziestojednoletni strzelec, który na co dzień gra u boku Rhuckza w Fnatic TQ. Zawodnik może być znany szerszej publiczności za sprawą zeszłorocznego występu na Worldsach. Wówczas zastąpił Upseta, który z powodów prywatnych zrezygnował z gry podczas najważniejszych rozgrywek.

