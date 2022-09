Hymn tegorocznych Worldsów. Riot Games we współpracy z Lil Nas X

Począwszy od 2014 roku wszystkim mistrzostwom świata w League of Legends towarzyszy akcent muzyczny, który wyczekiwany jest przez całą esportową społeczność. Riot Games, firma odpowiedzialna za stworzenie gry, jak i organizację rozgrywek esportowych, nawiązuje współpracę z muzykami światowej sławy, aby stworzyć hymn turnieju. Tym razem padło na wspólne działania z Lil Nas X-em.

Tradycja, która przypadła do gustu widzom

Mistrzostwa świata w League of Legends to nie tylko przeszło miesięczne zmagania najlepszych drużyn z całego świata, lecz także magiczna otoczka prestiżowego wydarzenia. Riot Games odpowiedzialne za stworzenie LoL-a i organizowanie wszystkich rozgrywek esportowych w ramach tytułu dokłada największych starań, aby o imprezie nie dało się choć na chwilę zapomnieć.

Jednym z takich zabiegów jest tworzenie utworów dedykowanych imprezie. Te powstają we współpracy z cenionymi artystami. W przeszłości mogliśmy słuchać Imagine Dragons czy Against The Current. Tym razem mowa zaś o Lil Nas X-ie, gwieździe popu ze Stanów Zjednoczonych.

Hymny mistrzostw świata. Tutaj kultura miesza się z esportem

Oczekiwanie dobiega końca

Na premierę utworu społeczność czeka co roku, adresując wobec Riot Games liczne pytania, domagając się jak najszybszej premiery. W tym roku firma zdecydowała się na stworzenie humorystycznej zapowiedzi, z której dowiedzieliśmy się, że klip zadebiutuje już 22 września o godzinie 17:00.

Na platformie YouTube pojawił się już film w formie premiery. Oznacza to, że ruszy on o ustalonej godzinie - 16:57. Liczba oczekujących na kilka godzin przed rozpoczęciem liczona jest w tysiącach i stale rośnie.

