Rafał Gikiewicz doceniony! Nawet Robert Lewandowski nie dostąpił tego zaszczytu

Rafał Gikiewicz rozgrywa już trzeci sezon w Augsburgu, a dziewiąty w Bundeslidze. W Niemczech cieszy się renomą. A na pewno większa niż w Polsce, bo pomimo 34 lat nie zadebiutował w kadrze. W klubie jednak nie zawodzi. Wystarczy przypomnieć derby Bawarii, gdzie niemal w pojedynkę zatrzymał Bayern Monachium (1:0), a niemieckie media zgodnie okrzyknęły go bohaterem kolejki.

Polaka doceniło też EA Sports. Bramkarz znalazł się w gronie najlepszych zawodników minionego tygodnia w grze FIFA (w trybie Ultimate Team). To pierwsze nominacje w FIFIE 23, która będzie miała premierę 30 września.

Co ciekawe: w drużynie tygodnia jest też... Filip Mladenović, który strzelił dwa gole w meczu Legii Warszawa z Miedzią Legnica (3:2). W tym gronie zabrakło za to Roberta Lewandowskiego, choć strzelił dwa gole w meczu z Elche (3:0).

Zajrzymy w statystyki piłkarzy, bo doszło do kilku przetasowań w czołówce. Najlepszym zawodnikiem gry FIFA 22 był Leo Messi z notą - 93. Drugi był Robert Lewandowski (92), a o jedną ocenę niższą od Polaka mieli: Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Neymar Jr. i Cristiano Ronaldo. W nowej edycji żaden piłkarz nie będzie miał noty "93" ani "92". Jest za to grono zawodników, którzy mają "91". Są to: Karim Benzema, Mbappe, Lewandowski, De Bruyne i Messi.

Za to "90" mają: Salah, Virgil Van Dijk, Ronaldo, Thibaut Courtois i Manuel Neuer. Co ciekawe: Erling Haaland ma zaledwie "88", zaś Neymar - "89". Więcej info znajdziecie TU.