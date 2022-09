Hymny mistrzostw świata. Tutaj kultura miesza się z esportem

Imagine Dragons, Against The Current czy Cailin Russo. To zaledwie przykłady artystów i zespołów muzycznych, które w ostatnich latach nawiązały współpracę z Riot Games. Cel wspólnych działań był prosty - stworzenie piosenki, która stanie się hymnem mistrzostw świata w League of Legends w danym roku. Dzięki tej inicjatywie usłyszeliśmy takie hity jak "Warriors" czy "Rise".

Tradycja sięga korzeniami 2014 roku

Mistrzostwa świata w League of Legends po raz pierwszy rozegrano w 2011 roku, rozwój samego turnieju, jak i działań z nim związanych w znakomity sposób obrazuje rosnącą popularność samej gry, jak i esportu. Początkowo turniej stanowił okazję do walki o 100 tys. dolarów, zaś same rozgrywki trwały zaledwie trzy dni. Nie były samodzielnym wydarzeniem, lecz wyłącznie były atrakcją na jednym z Dreamhacków.

Po zaledwie roku turniej został wydłużony do dziewięciu dni, zaś sama pula nagród wzrosła aż dwudziestokrotnie. Największy przełom miał jednak miejsce w 2014 roku. Wówczas długość rozgrywek po raz pierwszy przekroczyła miesiąc, a ponadto Riot Games zaprezentowało utwór o tytule "Warriors", który był dedykowany tamtym zawodom. Wykonawcą piosenki jest Imagine Dragons.

Worlds 2014 - Warriors (ft. Imagine Dragons)

Jest kultywowana do dziś

Akcja Riot Games została z entuzjazmem przyjęta przez społeczność, która co roku oczekuje na hymn następnych mistrzostw świata w League of Legends. Piosenka zazwyczaj wydawana jest na kilka dni przed rozpoczęciem rozgrywek, dodatkowo budując nastrój i klimat rywalizacji. Przez lata mogliśmy poznać twórczość wielu artystów, którzy podchodzili do realizacji postawionego zadania w zupełnie różne sposoby.

Na wysokości zadania w przypadku piosenek dedykowanych Worldsom stają także autorzy animowanych klipów. Te nawiązują do historii League of Legends, przedstawiając zapisanych na kartach historii graczy lub akcje, które na długie lata zapadły w pamięć widzów rozgrywek.

Worlds 2015 - Worlds Collide (ft. Nicki Taylor)

Worlds 2016 - Ignite (ft. Zedd)

Worlds 2017 - Legends Never Die (ft. Against The Current)

Worlds 2018 - RISE (ft. The Glitch Mob, Mako i The Word Alive)

Worlds 2019 - Phoenix (ft. Cailin Russo i Chrissy Costanza)

Worlds 2020 - Take Over (ft. Jeremy McKinnon (A Day To Remember), MAX i Henry)

Worlds 2021 - Burn It All Down (wyk. PVRIS)

Nie tylko w League of Legends

Tradycja w znakomity sposób przyjęła się w społeczności LoL-a. Nic zatem dziwnego, że Riot Games postanowiło zaadaptować ją także do swojego innego esportowego hitu - VALORANTA. Dotychczas odbyły się dwie edycje rozgrywek VALORANT Champions, czyli tamtejszych mistrzostw świata. Od samego początku zawodom towarzyszył muzyczny akcent.

VALORANT Champions 2021 - Die For You (ft.Grabbitz)

VALORANT Champions 2022 - Fire Again (ft. Ashnikko)

