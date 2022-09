Smolarek w FIFA 23. Obok niego wielkie gwiazdy

Do premiery FIFA 23 został właściwie tydzień. EA Sports potwierdza ostatnie nowości, a gracze są już gotowi do ponownego wejścia do rywalizacji. Tym razem kanadyjscy twórcy wypuścili pełną listę 21 kart bohaterów, które trafią do trybu Ultimate Team w najnowszej z odsłon serii. Jest wśród nich wcześniej zapowiedziany Włodzimierz Smolarek.

Smolarek i inni bohaterowie w FIFA 23

Karta Włodzimierza Smolarka wzbudziła spore zainteresowanie nie tylko polskich graczy, ale i zagranicznych. Polak otrzymał od EA Sports naprawdę solidne statystyki, które pozwalają wierzyć, że świetnie sprawdzi się na wirtualnej murawie. To z kolei tylko jeszcze bardziej umili rozgrywkę i da więcej zabawy z posiadania karty napastnika.

Wśród innych ciekawie wyglądających opcji z bohaterów są Yaya Toure i Claudio Marchisio. Obydwaj panowie mają bardzo zbalansowane liczby i świetnie nadadzą się do obstawienia środka pola w niejednym zespole. Do obrony świetnym wyborem będzie Lucio - stoper jest wysoki, a do tego otrzymał wysoki wskaźnik tempa na poziomie 82 oczek.

Warto przypomnieć samo działanie kart bohaterów. Poszczególni piłkarze mają z góry przypisane ligi, z którymi będą łapać zgranie. W przypadku Smolarka jest to Bundesliga. Z tego względu genialnym partnerem dla Polaka w ataku może być Rudi Völler. Liczby Niemca również wyglądają świetnie i - podobnie jak Smolarek - zagwarantuje połączenia z ligą niemiecką.

Pełna lista nowych kart bohaterów w FIFA 23 prezentuję się następująco:

Lucio ~ Serie A

Jean-Pierre Papin ~ Ligue 1

Rudi Völler ~ Bundesliga

Diego Forlan ~ La Liga

Rafael Marquez ~ La Liga

Javier Mascherano ~ La Liga

Jay-Jay Okocha ~ Premier League

Ricardo Carvalho ~ Liga Portugal

Thomas Brolin ~ Premier League

Harry Kewell ~ Premier League

Yaya Toure ~ Premier League

Claudio Marchisio ~ Serie A

Hidetoshi Nakata ~ Serie A

London Donovan ~ MLS

Joan Capdevila ~ La Liga

Sidney Govou ~ Ligue 1

Dirk Kuyt ~ Eredivisie

Park Ji-sung ~ Premier League

Włodzimierz Smolarek ~ Bundesliga

Peter Crouch ~ Premier League

Saeed Al Owairan ~ Saudi Pro League

