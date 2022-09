Niesamowite zagranie polskiego gracza. Wszyscy o nim mówią

Polscy esportowcy sprawdzają się w różnych tytułach, nawet tych nieco mniej popularnych od wiodącego League of Legends czy Counter-Strike’a: Global Offensive. Znakomicie udowadnia to Pikaczuuu, który na co dzień specjalizuje się w Call of Duty: Warzone. W ostatnim czasie Internet obiega klip z jego fenomenalnego zagrania.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

Klip popularny na Instagramie

Jeśli obserwujecie scenę Call of Duty Warzone, prawdopodobnym jest, że znacie formację London Royal Ravens. To jedyna brytyjska drużyna, która bierze udział w Call of Duty League. Dodatkowo posiada rozwinięte media społecznościowe. Na Instagramie organizacji ukazał się klip, gdzie jej przedstawiciel - Jukeyz - reaguje na zagranie polskiego gracza.

Klip przedstawia nikogo innego niż Pikaczuuu, który podglądany przez Jukeyza dokonuje intrygującej rozgrywki. Zawodnik mierzy się z kilkoma rywalami w pojedynkę, wychodząc z tego zwycięską ręką. To coś, co trzeba zobaczyć.

Zamknięta liga w esporcie. Te drużyny mogą w niej zagrać

Pikaczuuu z zasługami na polskiej scenie

Pikaczuuu możecie kojarzyć ze streamów na platformie Twitch, a także działań na lokalnej i międzynarodowej scenie Call of Duty: Warzone. W ostatnich miesiącach zawodnik udowodnił swoją wartość podczas rozgrywek Gortat Cup, gdzie okazał się jednym z najlepszych zawodników. W klasyfikacji generalnej lepszym okazał się wyłącznie Rocket.

Pasha powołany do kadry. Zagra na Narodowym