Świderski rozwiewa wątpliwości co do mundialu. Klub mu pomoże. "Specjalny plan"

Karol Świderski znakomicie radzi sobie w Charlotte FC. Jak dotąd rozegrał 27 spotkań, w których zdobył dziesięć bramek i zanotował cztery asysty. Polak stał się także bohaterem drużyny w meczu z Chicago Fire (3:2). Jego zespół przegrywał już 0:2. Wtedy były napastnik Jagiellonii Białystok strzelił dwie bramki, z czego ostatnią w szóstej minucie doliczonego czasu gry. W nagrodę został wybrany najlepszym piłkarzem kolejki w MLS.

Świderski ujawnia. Charlotte FC chce pomóc Polakowi. Specjalny plan

Te wyniki pokazują, że Świderski jest w bardzo dobrej formie, co jest istotnym sygnałem dla Czesława Michniewicza. Zawodnik Charlotte FC nie może być jednak pewny miejsca w kadrze na mistrzostwa świata. Selekcjoner reprezentacji Polski obawia się o dyspozycję napastnika. Bowiem sezon MLS kończy się 9 października. Z kolei pierwsze spotkanie na mundialu biało-czerwoni rozegrają dopiero 22 listopada. Tak długa przerwa od gry może wybić z rytmu Świderskiego.

Jednak 25-latek uspokoił zarówno trenera, jak i kibiców. Świderski przyznał w wywiadzie dla portalu Onet, że Charlotte FC wyciągnęło do niego pomocną dłoń. Amerykański klub zrobi wszystko, by reprezentant Polski pozostał w jak najwyższej formie.

- Sezon skończymy 9 października, jeśli nie awansujemy do fazy play-off. My wierzymy, że nam się to uda. (...) Jeśli jednak nie zdołamy tego dokonać, wtedy na początek mamy kilka dni obowiązkowego wolnego, po nim wracamy do treningów, które zaplanowane są do 20 listopada. Klub opracował taki plan właśnie z myślą o mnie i Kamilu (Jóźwiaku - przyp. red.), pamiętając, że mamy szanse jechać na mundial. W tym czasie będziemy rozgrywać mecze towarzyskie z innymi drużynami, które nie zakwalifikowały się do play-offów. Mam przekonanie, że to wystarczy, abym odpowiednio się przygotował. (...) Jeśli więc zostanę powołany na mundial, stawię się na listopadowym zgrupowaniu w optymalnej formie - podkreślił Świderski.

Polski napastnik wyznał również, że mimo pomocy amerykańskiego klubu, nie może być pewny powołania do kadry. Konkurencja w reprezentacji jest bardzo duża.

- Mamy z przodu pięciu-sześciu zawodników, którzy walczą o bilety do Kataru. Sporo odpowiedzi na pewno da to zgrupowanie. Ono pokaże, kto jest bliżej, a kto dalej mundialu. Mam z tyłu głowy, że we wcześniejszych spotkaniach udawało mi się coś wnieść do gry naszego zespołu. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie - kontynuował.

Teraz przed reprezentacją Polski ostatnie spotkania Ligi Narodów. W czwartek biało-czerwoni zmierzą się z Holandią. Z kolei trzy dni później ich rywalem będzie Walia. Polska walczy o trzymanie w dywizji A. Drużyna Michniewicza po czterech meczach zajmuje trzecie miejsce w grupie Ligi Narodów. Ma trzy punkty przewagi nad ostatnią Walią oraz trzy straty do Belgii i sześć do Holandii.