Rosjanie znowu mogą grać pod własną nazwą. Wystarczyło zmienić właściciela

Wybuch wojny w Ukrainie rzucił cień na wiele aspektów codziennej rzeczywistości. Esport także nie był wyjątkiem, a stanowcza decyzja wielu firm działających w tej branży skutecznie uniemożliwiła rosyjskim drużynom grę pod dotychczasowymi nazwami. W przypadku Virtus.pro dojdzie jednak wkrótce do zmian, wszak nazwa ekipy ponownie widoczna jest w rankingach Doty 2.

Outsiders zamiast Virtus.pro

Po ataku zbrojnym Rosji na Ukrainę świat zareagował na brutalność Kremla. Rządy wielu innych krajów, a także międzynarodowe korporacje zaczęły nakładać na Rosję sankcję. Do działań przyłożyła się także branża esportowa, a przykładem działań stała się organizacja esportowa Virtus.pro.

Formacji, która niegdyś była niezwykle sławna nad Wisłą z uwagi na w pełni polski skład CS-a, który stale odnosił sukcesy, zabroniono występować pod swoją pierwotną nazwą. Doszło do tego z powodu bliskich powiązań organizacji esportowej z rosyjskim rządem.

Ekipa wraca do pierwotnej nazwy

Jak można zauważyć w oficjalnym rankingu Dota Pro Circuit, organizacja esportowa powróciła do używania pierwotnej nazwy, czyli Virtus.pro. Do zmiany doszło wkrótce po przedstawieniu nowego CEO organizacji, którym został inwestor z Armenii - Aram Karamanukyan.

Specjalizujące się w Docie Virtus.pro już wkrótce zagra w kwalifikacjach ostatniej szansy do turnieju The International 11. To zawody o rekordowej puli nagród zbieranej za pośrednictwem crowdfundingu. Aktualnie pula nagród wynosi przeszło 11 milionów dolarów, zaś przed rokiem jej finalna wartość przekroczyła 40 milionów dolarów.

