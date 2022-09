Przełomowe oceny w FIFA 23. Zmiana na szczycie, kosmiczny Lewandowski

Jeśli lubisz piłkę nożną i zarazem grasz na konsoli lub komputerze, to nie ma opcji, żebyś nie znał serii gier FIFA, która powstała na początku lat 90. A już 30 września premiera gry FIFA 23. Wyjątkowej gry, bo ostatniej sygnowanej nazwą FIFA. Ale wyjątkowej także z innych powodów. Jakich? Zajrzymy w statystyki piłkarzy, bo doszło do kilku przetasowań w czołówce.

Najlepszym zawodnikiem gry FIFA 22 był Leo Messi z notą - 93. Drugi był Robert Lewandowski (92), a o jedną ocenę niższą od Polaka mieli: Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Neymar Jr. i Cristiano Ronaldo. W nowej edycji żaden piłkarz nie będzie miał noty "93" ani "92". Jest za to grono zawodników, którzy mają "91". Są to: Karim Benzema, Mbappe, Lewandowski, De Bruyne i Messi.

Za to "90" mają: Salah, Virgil Van Dijk, Ronaldo, Thibaut Courtois i Manuel Neuer. Co ciekawe: Erling Haaland ma zaledwie "88", zaś Neymar - "89".

Awans Benzemy i Mane, a także najgorszy Ronaldo od lat. Lewandowski w czołówce

"Benzema zanotował sezon, w którym przekroczył wszelkie oczekiwania. Z Realem wygrał Primera Division oraz Ligę Mistrzów, strzelając 44 gole w 46 meczach. Nie jest więc szokiem, że Francuz podbił ranking gry" - pisze ESPN i dodaje, że w poprzedniej edycji Benzema był dopiero 14. zawodnikiem w grze. Wówczas miał "89".

Co jeszcze warto odnotować? Messi przestał być samodzielnie najlepszym piłkarzem gry, ale utrzymał się wśród topu. Nie to, co Ronaldo, który otrzymał najniższą notę od FIFA 2011, gdy miał tylko "87" punktów. O ile Ronaldo spadł w rankingu, o tyle duży progres zanotował następca Lewandowskiego w Bayernie, czyli Sadio Mane, któremu skoczyła nota o jeden - do "90". To oznacza, że jest wśród 13 najwyżej ocenionych graczy. W poprzedniej edycji był dopiero 22.

Z kolei Harry Kane, który miał notę "90", w nowej edycji będzie miał "oczko" mniej. To oznacza, że spadnie z ósmego na 17. miejsce. Duży regres zanotował też N'Golo Kante (z dziewiątego na 19.).

Noty w grze FIFA 23:

1. Karim Benzema - 91

2. Robert Lewandowski - 91

3. Kylian Mbappe - 91

4. Kevin De Bruyne - 91

5. Lionel Messi - 91

6. Mohamed Salah - 90

7. Virgil van Dijk - 90

8. Cristiano Ronaldo - 90

9. Thibaut Courtois - 90

10. Manuel Neuer - 90

11. Neymar Jr. - 89

12. Son Heung-min - 89

13. Sadio Mane - 89

14. Joshua Kimmich - 89

15. Casemiro - 89

16. Alisson Becker - 89

17. Harry Kane - 89

18. Ederson - 89

19. N'Golo Kante - 89

20. Jan Oblak - 89

21. Erling Haaland - 88

22. Toni Kroos - 88

23. Marquinhos - 88

Co nowego w grze FIFA 23?

FIFA 23 zaoferuje graczom sporo nowych elementów w rozgrywce. Rozbudowana zostanie piłka kobieca, której cztery ligi trafią do gry. Ponownie wróci licencjonowany Juventus, a do bazy stadionów zostanie dodanych kilka dobrze znanych obiektów - w sumie dostępnych będzie 105 unikatowych boisk.

EA Sports wprowadzi również poprawki do poszczególnych mechanik. Lepiej ma wyglądać gra w obronie, zaś w ataku gracze będą mogli korzystać z nowego rodzaju silnego strzału z dystansu. Zmieni się również i tryb Ultimate Team, gdzie inaczej będzie wyglądała mechanika zgrania. Dużo lepsze wrażenia mają również dawać tryby jednoosobowe - do kariery menedżera i piłkarza dodano nowe opcje oraz mechaniki.

Istotnym elementem FIFA 23 będzie dodatek, który wyjdzie w okresie Mistrzostw Świata w Katarze. Gracze zyskają szansę zagrania nowymi reprezentacjami. a w trybie Ultimate Team pojawią się unikatowe karty. Na razie EA nie zdradziło jeszcze wszystkiego odnośnie dodatkowej zawartości.

Gra FIFA 23 będzie dostępne na PC, konsole Xbox i Playstation, a także Stadię.