Zmiany w League of Legends. Będą obowiązywać podczas mistrzostw świata

Cykliczne aktualizacje są nieodłączną częścią League of Legends, które pozwalają zachować grze świeżość i stale zachęcać odbiorców do grania. Już wkrótce na serwery trafi aktualizacja oznaczona numerem 12.18. Jest ona wyjątkowa, wszak będzie obowiązywać podczas nadchodzących mistrzostw świata w League of Legends. To najważniejszy turniej w esportowym kalendarzu gry.

Aktualizacja 12.18 wprowadzi kilka nowości

Zmiany wprowadzane w League of Legends dzielą się na dwa rodzaje. Są to pomniejsze aktualizacje, które wprowadzają zmiany w postaciach lub przedmiotach, lub potężne patche, które wpływają na całość danej mechaniki. Już wkrótce na serwery trafi pierwszy z przedstawionych typów zmian, oznaczony numerem 12.18.

Patch nie wprowadzi wiele zmian. Ulepszona zostanie Ashe w kontekście pozycji strzelca, a także Thresh, Lee sin oraz Nasus. Lista osłabionych czempionów jest nieco dłuższa i obejmuje postacie występujące na dolnej alei lub w dżungli: Miss Fortune, Kalistę, Kayna, Lulu oraz Nocturne’a.

Patch, na którym zagrają o mistrzostwo świata

Aktualizacja 12.18 byłaby niczym wyjątkowym, gdyby nie czas jej wprowadzenia. Jak możemy dowiedzieć się z wpisu Matta "Riot Phroxzona" Leung-Harrisona, to właśnie on posłuży rozegraniu nadchodzących mistrzostw świata w League of Legends. To najważniejszy, rozgrywany cyklicznie turniej w esportowym kalendarzu gry.

Worldsy w 2022 roku po przerwie powracają do poprzedniego charakteru rozgrywek. Nie będzie to już turniej rozgrywany w czterech ścianach telewizyjnego studia, lecz pełnoprawna impreza z udziałem publiczności. Event odwiedzi Amerykę Północną, zaś pierwszy etap zostanie rozegrany w stolicy Meksyku. Pierwsze spotkanie ruszy już 29 września.

