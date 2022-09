Potężna konkurencja dla FIFA 23? Ronaldo ambasadorem gry

UFL to piłkarska symulacja od firmy Strikerz. Początkowo miała wyjść jeszcze w tym roku, ale w czwartek producent poinformował o przesunięciu premiery na 2023.

REKLAMA

Zobacz wideo

UFL zostanie przesunięte na 2023

Gra UFL ma być free-to-play, czyli za darmo. Twórcy zapewniają, że w ich produkcji nie znajdziemy żadnej mechaniki, która będzie faworyzować graczy, płacących za dodatkową zawartość. Dlatego w swoim trailerze promują grę jako "fair to win". Mechaniki pay to win są wielką zmorą darmowych gier.

Wietnam powraca na mistrzostwa świata. Znamy kolejnego uczestnika Worldsów

Strikerz zrobiło wiele, aby zainteresować społeczność graczy. Firma podpisała umowy z klubami piłkarskimi takimi jak West Ham United, Sporting, Szachtar Donieck, Borussia Monchengladbach i Besiktas. Twarzą serii został Cristiano Ronaldo, ale wśród ambasadorów zobaczymy jeszcze Kevina de Bruyne czy Romelu Lukaku. W UFL znajdziemy 5000 licencjonowanych piłkarzy, którzy będą mogli zasilić kluby graczy.

- Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że jest to gra o ogromnym zaawansowaniu technologicznym, która musi symulować pełen zakres mechaniki i techniki piłkarskiej z dynamicznymi i realistycznymi animacjami oraz światowej klasy piłkarzami. Dlatego dzisiaj ogłaszamy, że data premiery zostanie przesunięta na 2023 rok. Wielu z Was mówiło, że jest to prawdopodobne i... mieliście rację. Gra jest już gotowa w około 80 proc. i potrzebujemy jeszcze trochę czasu, aby ją ukończyć - powiedział Eugene Nashilov, dyrektor generalny odpowiedzialny za pracę deweloperów.

ESL Mistrzostwa Polski. Sensacyjne dwie porażki obrońców tytułu. Kłopoty Illuminar

UFL powstaje już od 2016 roku. Początkowo gra ma się ukazać na konsolach PS5, PS4, Xbox Series X/S i Xbox One.

Zobacz trailer UFL:

Warto się dobrze zachowywać. Nagrody za dobre sprawowanie w grze