Gracze FIFA zachwyceni kartą Smolarka. Będzie hit?

Miał być Smolarek w FIFA 23? Będzie Smolarek w FIFA 23. Co prawda nie Euzebiusz, jak zapowiadały wstępne przewidywania, ale jego ojciec - Włodzimierz. 60-krotny reprezentant Polski otrzyma specjalną kartę Bohatera w trybie Ultimate Team. Najnowsze przecieki ujawniły jego statystyki. Wywarły one bardzo pozytywne wrażenie na społeczności graczy.

Włodzimierz Smolarek zaczaruje na boiskach FIFA 23?

Od lat polscy fani gier FIFA czekają na kartę Ikony jakiegoś Polaka. W tej kwestii trzeba się jeszcze uzbroić w cierpliwość, ale szansą okazały się karty Bohaterów, które zadebiutowały wraz z wyjściem FIFA 22. Wyróżniony w ten sposób został już Jerzy Dudek. Włodzimierz Smolarek będzie drugi w kolejce.

W ostatnich godzinach do sieci wypłynęło wiele przecieków odnośnie ocen poszczególnych piłkarzy. Wiadomo, jak będzie to wyglądało w kontekście czołowych zespołów i najbardziej znanych zawodników - Robert Lewandowski chociażby otrzyma ocenę na poziomie 91 punktów. Gracze poznali też statystyki z karty Włodzimierza Smolarka.

Pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne. Wygląda na to, że Polak ma szansę być naprawdę ciekawą i grywalną opcją do wielu składów. Jako przydział ligowy otrzymał Bundesligę, wobec czego świetnie sprawdzi się w zespołach opartych właśnie na lidze niemieckiej. Smolarek będzie szybki, a wysoko zostaną ocenione również jego umiejętności dryblingu oraz strzałów. Według doniesień podstawowe statystyki Włodzimierza Smolarka to:

91 ~ Tempo

85 ~ Strzały

80 ~ Podania

90 ~ Drybling

41 ~ Obrona

83 ~ Fizyczność

Gorzej sprawy się mają w kwestii przydziału gwiazdek sztuczek i słabszej nogi - w obydwu tych kryteriach Polak otrzyma 3/5 punktów, wobec czego nie będzie w stanie wykonać najbardziej skomplikowanych zagrań. Do podanych liczb trzeba jeszcze podchodzić z pewnym dystansem, gdyż EA Sports ma prawo je zmienić przed premierą gry. Tak czy inaczej gracze otrzymali przynajmniej pewien szkic karty Smolarka i trzeba powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. O ile Dudek w FIFA 22 furory nie zrobił, tak nowy polski przedstawiciel w gronie Bohaterów ma ku temu konkretne perspektywy.

