Kibice Arsenalu są wściekli na oceny w FIFA 23. Zbyt niskie?

W zasadzie co roku przydział statystyk w grach w FIFA wywołuje różnego rozmiaru kontrowersje. Część społeczności zwykła żartować, że EA Sports dobiera oceny piłkarzom na podstawie jakiejś maszyny losującej. Przy okazji FIFA 23 skłonni w to uwierzyć będą fani londyńskiego Arsenalu. Karty piłkarzy klubu wyglądają wyjątkowo miernie.

Arsenal niedoceniony w FIFA 23

Za sprawą błędu EA Sports posiadacze konsoli Xbox mogli pobrać FIFA 23 na praktycznie miesiąc przed jej planowaną premierą. Gracze szybko weszli w posiadanie wcześniej nieznanych informacji - w tym ocen, jakie twórcy planowali przydzielić poszczególnym piłkarzom.

Stąd wyszło, że poważnie zostanie osłabiona karta Cristiano Ronalo, a Robert Lewandowski będzie jednym z najlepszych zawodników w całej grze. Gracze przyglądali się również każdemu z czołowych klubów. W większości znalazły się szokujące przypadki doboru oceny, ale najbardziej kuriozalny z nich wszystkich zdecydowanie jest Arsenal.

Na najwyższe statystyki wśród "Kanonierów" zasłużyli w oczach EA Thomas Partey z Martinem Odegaardem - obydwaj mają oceny na poziomie 84 punktów. Spore ulepszenie otrzymał Aaron Ramsdale z 82 oczkami. Na tym jednak kończą się pozytywne akcenty.

Znakomicie dysponowany w ostatnich miesiącach Bukayo Saka dostał taką samą ocenę, co wspomniany Ramsdale. Wyjątkowo słabo wyglądają też karty Bena White'a (79), Oleksandra Zinchenki (79) czy Gabriela Martinelliego (78). Jako całokształt Arsenal wypada naprawdę skromnie.

Fani gier FIFA i samego zespołu są sfrustrowani. Przez social-media przewinęło się wiele negatywnych komentarzy odnośnie wyborów EA Sports. Kibice "Kanonierów" zarzucają kanadyjskim twórcom niedocenianie Arsenalu i kompletny brak odniesienia statystyk do rzeczywistej dyspozycji zawodników. Samo EA może jeszcze wprowadzić pewne korekty przed definitywną premierą FIFA 23, ale raczej nie będzie to nic, co zmieniłoby grę diametralnie. Najwyraźniej fani Arsenalu nie zapałają miłością do EA, które ponownie im podpadło.

