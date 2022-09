Wietnam powraca na mistrzostwa świata. Znamy kolejnego uczestnika Worldsów

Nadchodzące mistrzostwa świata wydają się być finalnie turniejem, który znaliśmy przed wybuchem pandemii koronawirusa. Wszystko otaczające rozgrywki wraca do normy, zupełnie niczym wielcy nieobecni do walki o tytuł najlepszej ekipy na świecie. Podczas zmagań w końcu zobaczymy ekipy z Wietnamu, które z uwagi na restrykcje dotyczące podróży, dwukrotnie ominęły zawody.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

Covid stanął na drodze esportu

Wybuch pandemii koronawirusa drastycznie ograniczył możliwości podróżowania i organizowania zgromadzeń publicznych. Ucierpiały na tym wszystkie wydarzenia z udziałem publiczności, w tym także turnieje esportowe. Po raz pierwszy doszło do tego już w marcu 2019 roku, gdy przed kibicami zamknięto Intel Extreme Masters Katowice.

Turniej w Spodku był początkiem fali chowania esportu za kurtyną, organizując rozgrywki zdalnie lub w małych studiach telewizyjnych. Tam pod żadnym pozorem wstępu nie mieli fani omawianego zjawiska. W kontekście League of Legends sytuacja wpłynęła wyjątkowo negatywnie na drużyny z Wietnamu. Te z uwagi na ograniczenia podróżnicze własnego kraju odpuściły aż dwie edycje najważniejszych rozgrywek na świecie.

Sędziowie do poprawy? To musi się zmienić w FIFA 23

Wszystko wraca do normy

W 2022 roku wydaje się, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Tegoroczne mistrzostwa w League of Legends wrócą do modelu obwoźnego. Oznacza to, że turniej nie zagości tylko w jednym mieście lub kraju. Tym razem odbędą się one w Ameryce Północnej, odwiedzając Meksyk oraz kilka miast Stanów Zjednoczonych.

Do rozgrywek powrócił także Wietnam. W wyniku awansu do finału play-offów, miejsce na turnieju zagwarantowała sobie formacja Saigon Buffalo. Region wysyła na zawody dwie formacje. Wielki finał regionu wyłoni nie tylko lokalnego mistrza, lecz także rozdysponuje bilety na Worldsy. Jeden z nich pozwala na rozpoczęcie zmagań od razu od fazy grupowej rozgrywek.

Nowe reprezentacje w FIFA 23? Wszystko przez mistrzostwa świata