Warto się dobrze zachowywać. Nagrody za dobre sprawowanie w grze

Gry sieciowe przyciągają wiele osób, a za sprawą rywalizacji z innymi graczami, generują sporo emocji. W tym także tych złych, którym część osób daje upust już w trakcie rozgrywki, najczęściej niemiłym zachowaniem. Riot Games wiedząc, że graczy trzeba zachęcać do zmiany, niżeli karać stworzyło system Honoru. Ten funkcjonuje od kilku lat, a niedługo doczeka się nowych nagród.

Bądź miły i dostawaj nagrody

League of Legends potrafi wzbudzić niemałe emocje. Gra drużynowa, w której mierzą się pięcioosobowe drużyny sprzyja budowaniu poczucia rywalizacji, a w momencie przegranej także nadmiernej złości. Niektórzy gracze nie potrafią poradzić sobie z targającymi nimi emocjami, przez co zachowują się w niemiły sposób wobec swoich towarzyszy z pola bitwy.

Riot Games, firma odpowiedzialna za LoL-a przeciwdziała takiemu zachowaniu. Twórcy zdali sobie jednak sprawę, że graczy trzeba motywować do zmiany nagrodą, a nie karą. W tym celu powstała statystyka Honoru. Posiada ona pięć poziomów, a żeby wejść na każdy kolejny - trzeba zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, nie uprzykrzając gry innym. W zamian za awansowanie na coraz wyższy poziom Honoru twórcy nagradzają graczy, zaś za osiągnięcie jego szczytu odebrać można unikatowe skórki.

Nagrody nieco przestarzałe

System Honoru jest świetny, jednak był zaimplementowany dawno temu. Przez to nagrody, które są do zdobycia, większość poprawnie zachowujących się graczy dawno odebrała. Aktualnie w zamian za podtrzymywanie ducha sportowej rywalizacji mogli odbierać dodatkowe akcesoria do skórek Warwicka oraz Twitcha, czyli paczki chroma zmieniające nieznacznie ich wygląd.

Riot Games, ciągle dokładające największych starań, aby ich gra była przyjaznym środowiskiem, postanowiło zaktualizować listę nagród. Osoby, które osiągną piąty poziom Honoru będą mogły odebrać dedykowaną skórkę do Malzahara oraz trzy różne wersje skórki do totemów wizji, popularnie nazywanych wardami. Seria tych skórek nosi symboliczną nazwę "Trzech Honorów". Poprzednie skórki do Warwicka oraz Twitcha wciąż pozostaną dostępne do odbioru.

