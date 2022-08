Kto wygra Ultraligę? Najpierw wielki mecz o finał

AGO ROGUE, Zero Tenacity oraz Illuminar Gaming - to te trzy ekipy zajmą miejsca na podium ósmego sezonu Ultraligi. Dodatkowo każda z nich pojedzie na European Masters. Nadchodzące spotkania nie tylko zadecydują o tym, kto zajmie szczyt podium, lecz także o dystrybucji miejsc na European Masters.

Koniec biegu po marzenia

Gentlemen’s Gaming w ostatnich tygodniach zdecydowanie zyskało sympatię wśród polskich fanów League of Legends. Przez znaczną część rozgrywek zasadniczych zespół pozostawał w cieniu wówczas znacznie potężniejszych rywali. Do przełamania serii porażek doszło w siódmym tygodniu, gdy zespół pokonał formację Komil&Friends.

Zwycięstwo nie było czymś nieoczekiwanym, wszak KnF nie reprezentowało wysokiego poziomu. Rozpoczęło ono jednak serię sześciu wygranych z rzędu, za sprawą której Dżentelmeni z dna tabeli zdołali odbić się do jej środa, awansując do play-offów. Serię zwycięstw okrzyknięto miracle runem, zaś jego metą miało być European Masters.

W decydującym spotkaniu Gentlemen’s Gaming spotkało się z Illuminar Gaming. Zespół nie był faworytem w oczach ekspertów, którzy w typowaniu zdobywali się nawet na jednostronne zwycięstwo rywali. Oczekiwania spotkały rzeczywistość, jednak GGM zdołało przedłużyć marzenia o zwycięstwie zwycięstwem na pojedynczej mapie.

- Od tego meczu nie oczekiwało się niczego innego, niż zwycięstwa Illuminar Gaming - podsumowuje Mikołaj "Silvan" Sinacki, ekspert i komentator Polsat Games - Historia Gentlemen’s Gaming była piękna, ale szczerze mówiąc zmartwiłbym się, gdyby wygrali.

Do końca sezonu tylko dwa spotkania

Mecz z udziałem Dżentelmenów został poprzedzony rywalizacją pomiędzy AGO ROGUE i Zero Tenacity. Był to mecz liderów rozgrywek zasadniczych, którzy z uwagi na zajęcie wysokiego miejsca w tabeli wyników, trafili bezpośrednio do półfinału. Wygrani, w tym przypadku gracze AGO, awansowali bezpośrednio do wielkiego finału, zaś przegrani otrzymali kolejną szansę w drugim półfinale.

Z Zero Tenacity zawalczy Illuminar Gaming. Spotkanie nie tylko zadecyduje o dalszej walce o tytuł mistrza Ultraligi, lecz przede wszystkim rozstrzygnie kwestię dystrybucji miejsc na European Masters. Wygrany bowiem trafi bezpośrednio do etapu głównego, zaś przegrany będzie musiał mierzyć się z rywalami już na etapie play-in. Mecz pomiędzy formacjami zostanie rozegrany na dzień przed finałem Ultraligi, we wtorek 16 sierpnia.

Po zwycięstwie Gentlemen’s Gaming zmartwiłbym się, ale jedynie bardziej niż obecnie. To, co pokazało Illuminar Gaming, pozostawia wiele do życzenia. Gdyby nie udało im się odratować czwartej mapy, to pluliby sobie w brodę za testowanie limitów, jakie odstawili na trzeciej. Przegrali ją na własne życzenie, a kto wie co działoby się, gdyby ta seria faktycznie doszła do piątej mapy - ocenia krytycznie Mikołaj Sinacki, analizując dotychczasowe mecze Illuminar Gaming - To nie jest jednorazowa sytuacja, bo wcześniej słabsza gra wydarzyła się w meczu przeciwko Iron Wolves. Wtedy można to było bronić jako "początek play-offów, muszą się rozgrzać". Jeżeli tak samo rozluźnią się w swoim kolejnym meczu, IHG zostanie zjedzone przez Zero Tenacity.

