Ustawianie spotkań w chińskiej lidze esportowej. Posypały się surowe kary

Kilkunastu chińskich profesjonalnych graczy League of Legends surowo wykluczono z rozgrywek esportowych na różny okres. To konsekwencja wykrycia skandalu, który dotyczył sprzedawania i ustawiania spotkań w China's League of Legends Development League. Część z kar to dożywotnie dyskwalifikacje.

Ustawione mecze w League of Legends

Sprawa dotyczy meczu w China's League of Legends Development League, który został rozegrany między Team Orange i Twelve. Doszło w nim do podejrzanego incydentu - Twelve było na dużym prowadzeniu do czasu przerwy technicznej spowodowanej kłopotami u zawodników Team Orange. Po wznowieniu gry sytuacja diametralnie się zmieniła, a TO zdołało sensacyjnie nadrobić stratę, wygrywając następnie całe spotkanie. Późniejsze postępowanie wykryło, że doszło do ustawienia meczu.

Niewłaściwe postępowanie obu klubów wpłynęło na uczciwość przebiegu meczu. Drużyny były niewłaściwie zarządzane. Zdecydowaliśmy się wycofać je z ligi ze skutkiem natychmiastowym.

Wszystkich pięciu zawodników Team Orange dożywotnio wykluczono z turniejów organizowanych przez Riot Games i chińskie Tencent. Identyczną karę otrzymało trzech reprezentantów Twelve. Pozostała dwójka nie zagra na szczeblu esportowym przez trzy następne lata. Konsekwencje poniosło również kilku członków sztabu obydwu drużyn.

Ze względu na obrót spraw China's League of Legends Development League wszczęło śledztwo wobec pozostały 22 ekip, które także rywalizowały w rozgrywkach. Okazało się, że zamieszanych w machlojki zawodników jest więcej. Otrzymali oni kary od 18 miesięcy wykluczenia aż po dożywotnią dyskwalifikację.

W ostatnim czasie wiele podobnych skandali wychodzi na światło dzienne. Specjalne komisje i inne podmioty starają się im przeciwdziałać w najlepszy możliwy sposób. Mimo wszystko jest to temat, którego najpewniej nigdy nie uda się zwalczyć. Wydzielanie surowych kar to najwłaściwsza metoda walki z tego typu przekrętami.

