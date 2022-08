Co się dzieje z legendą esportu? Usunął się w cień

Grudzień 2021. Wtedy po raz ostatni Nikolai "device" Reedtz wystąpił w oficjalnym spotkaniu, reprezentując barwy Ninjas in Pyjamas. Fani nieprzerwanie czekają na jego powrót. Problem w tym, że temat w zasadzie utknął w martwym punkcie. Nie ma żadnych konkretnych doniesień w kwestii gwiazdora. Sami NIP dokonywali już w okresie minionych miesięcy różnych zmian w składzie, ale żadna nie uwzględniała Reedtza.

"device" jest... na wakacjach?

W grudniu 2021 roku Nikolai "device" Reedtz podjął decyzję o wzięciu przerwy od kariery. Początkowo tłumaczono to kłopotami zdrowotnymi, lecz Duńczyk nie mógł na dłuższą metę mydlić oczu fanom. W specjalnym oświadczeniu wyjaśnił, że na decyzję wpłynęła depresja i problemy prywatne - Reedtz rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką. Wyniki Ninjas in Pyjamas po dołączeniu "device'a" też nie zadowalały, a to wiązało się z intensywną krytyką społeczności esportowej. Zawodnik był pod stałą presją. Szukał wytchnienia.

Jeszcze w styczniu wydawało się, że powrót "device'a" to tylko kwestia czasu. W krótkich wpisach gracz informował o swoich przygotowaniach, zapowiadając, że rozpoczynający się rok jest dla niego nową szansą. Od tamtego czasu jednak panuje kompletna cisza - społeczność w zasadzie nie wie, co dokładnie dzieje się u zawodnika. Tymczasem minęło już osiem miesięcy.

Klarownego stanowiska nie zajęli również Ninjas in Pyjamas. Szwedzka organizacja, jak gdyby nigdy nic, uczestniczy w różnych turniejach i dość często wymienia swoich zawodników. Choć jednak Reedtz nadal jest pod ich kontraktem, tak marka milczy w kwestii jego powrotu. To niepoważne i nieprofesjonalne względem fanów, którzy wciąż wierzą w gracza.

Część sympatyków "device'a" prowadzi "śledztwa" na własną rękę, szukając informacji na temat Duńczyka. Wygląda na to, że ten kompletnie odciął się od CS:GO. Nie gra i nie trenuje. Sporo zmieniło się natomiast w jego życiu prywatnym, gdyż Reedtz najwyraźniej znalazł sobie drugą połówkę. Tydzień temu rozpoznano go na jednym ze zdjęć - Duńczyk spędzał czas na Majorce. Choć to bardzo pobieżna informacja, tak w wielu fanach wzbudziła ogromne nadzieje. Cieszą się, że "device" po prostu ma się dobrze i wierzą, że wczasy pozwolą mu na szybszy powrót do gry.

Nikolai Reedtz to czterokrotny zwycięzca Majora. Osiem razy trafiał do zestawienia najlepszych graczy CS:GO roku (lata 2014-2021). Powszechnie jest uznawany za jednego z najlepszych zawodników w historii całego Counter-Strike'a. Nic więc dziwnego, że jego nagłe zniknięcie wzbudza tak duże poruszenie. W ten sposób legendy nie schodzą ze sceny. Pozostaje więc wierzyć, że Duńczyk ma jeszcze jakąś kartę w swojej karierze do napisania. Zdrowie i psychika są jednak priorytetem.

