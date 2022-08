Zasłużeni piłkarze w FIFA 23. Zmiany w popularnym trybie

Do premiery FIFY 23 został miesiąc z niewielkim zapasem. EA Sports intensywnie działa, aby przyciągnąć uwagę graczy. Będzie to ostatnia część serii oznaczona nazwą FIFA, wobec czego promocja jest prowadzona na dużą skalę. Poza szerokim gronem ambasadorów tytułu, do gry zawita przynajmniej kilku emerytowanych piłkarzy, którzy wzbogacą grono Ikon i Bohaterów. O kim donoszą wstępne przecieki?

Toure, Carvalho, Ji-sung - kto jeszcze trafi do FIFA 23?

W FIFIE 22 nowością było wprowadzenie kart Bohaterów. Są to zawodnicy zasłużeni w historii piłki nożnej, nie będący jednak na tyle renomowanymi, ażeby trafić do legendarnego grona Ikon, które stały się wizytówką trybu Ultimate Team na przestrzeni minionych lat. EA Sports ma zamiar przyznać status Bohatera kilku nowym piłkarzom.

Kanadyjska ekipa potwierdziła już, że do FIFY 23 trafią Yaya Toure, Ricardo Carvalho i Park Ji-sung. Cała trójka otrzyma specjalne karty w ramach specjalnego dodatku, który zostanie wypuszczony przy okazji nadchodzących Mistrzostw Świata w Katarze. Do FIFY trafi specjalna zawartość powiązana z turniejem, a jej część stworzą właśnie nowi, grywalni zawodnicy.

Na wspomnianej trójce najpewniej się nie skończy, zwłaszcza zważając na intensywną politykę promocyjną FIFY 23. Przecieki odnośnie włączenia do gry Toure pojawiły się jeszcze w czerwcu. Sprawdziły się. Inne plotki dotyczyły chociażby Johna Arne Riise czy Claudio Marchisio. Norweg akurat karty związanej z Mistrzostwami Świata raczej nie dostanie, gdyż nigdy na nich nie zagrał. Nic nie wyklucza jednak wyróżnienia go jako klasycznego Kapitana.

Przesłanki zapowiadają również "degradację" kilku zawodników z miana Ikon do Bohaterów. Społeczność trafnie wytyka, iż poszczególni piłkarze nie do końca zasłużyli na bycie Ikoną, zaś stworzenie grupy Bohaterów wydaje się być dla nich idealną przestrzenią. W przeszłości zrobiono tak m.in. z Freddiem Ljungbergiem. W FIFIE 23 status Ikony mogą stracić Jay-Jay Okocha czy Hidetoshi Nakata.

Nowymi Ikonami w FIFIE 23 niemal na pewno zostaną Alfredo Di Stefano oraz David Villa. Wskazuje na to wiele plotek z wiarygodnych źródeł, a także elementy estetyczne, jakimi EA Sports zapowiadało wprowadzenie zawodników. Lista nazwisk powinna się jeszcze tylko wzbogacić. Więcej szczegółów poznamy zapewne już niebawem.

