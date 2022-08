Bardzo słaby wynik Team BDS. Zespół bez szans na awans

Dołączenie do League of Legends European Championship w wykonaniu Team BDS było niemałą inwestycją. Według doniesień zakup praw do występu miał zostać dokonany w okazyjnej cenie. Mimo wszystko inwestycja wciąż może się nie zwracać, zwłaszcza biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki zespołu.

Spora inwestycja

Team BDS dołączyło do grona formacji występujących w League of Legends European Championship na wiosnę 2022 roku. Formacja na pierwszym etapie budowy wyjściowej piątki postawiła na zakontraktowanie byłych szkoleniowców G2 Esports. W kwestii graczy postawiono na doświadczonych zawodników, którzy udowodnili swoją wartość zarówno podczas LEC jak i European Masters.

Wydane pieniądze zdecydowanie nie przyniosły oczekiwanych efektów. Podczas wiosennej odsłony zespół zakończył rozgrywki zasadnicze na przedostatnim, 9. miejscu w tabeli wyników. Wówczas gorsze okazało się wyłącznie Astralis, które dysponowało kwestionowaną przez wielu wyjściową piątką.

Latem nie jest lepiej

Pomiędzy wiosennymi i letnimi rozgrywkami w Team BDS postawiono na szereg zmian. Nie doszło do zakontraktowania nowych zawodników, lecz rotacji pomiędzy głównym składem a akademią. Dzięki temu do występów w LEC awansowało dwóch Polaków, Agresivoo oraz Erdote.

Zmiany nie przyniosły jednak oczekiwanego skutku. Team BDS jest aktualnie najgorszą organizacją w LEC-u, zajmującą niechlubne, ostatnie miejsce w tabeli wyników. Po szóstym tygodniu i trzynastu rozegranych meczach zespół dysponuje wyłącznie jedną wygraną. Tak tragiczny wynik pozbawił zespół szans na awans do play-offów, a co za tym idzie, szansy na wyjazd na mistrzostwa świata.

