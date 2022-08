Polak rządzi za oceanem. Evil Geniuses mistrzem LCS

Transfer Kacpra "Inspireda" Słomy za ocean to zdecydowany sukces. Pod koniec ubiegłego roku zawodnik związał się z północnoamerykańskim Evil Geniuses, przez co stał się pierwszym Polakiem walczącym w League of Legends Championship Series. Jak się okazuje, aktualnie zawodnik stanowi o potędze regionu.

Znakomite wyniki

Historycznie w League of Legends Championship Series dominowało wiele drużyn. Aktualnie najmocniejszą formacją w rozgrywkach okazuje się być Evil Geniuses, które od początku roku roku reprezentowane jest przez zawodnika z Polski - Kacpra "Inspireda" Słomę. Choć początkowo opuszczenie europejskiego Rogue mogło budzić zastrzeżenia, ostatecznie okazało się to znakomitym posunięciem.

Początkowo wydawało się, że zespół będzie potrzebować czasu, aby osiągnąć swój maksymalny potencjał i zdominować rozgrywki. Wszak Evil Geniuses to aktualnie połączenie doświadczonych zawodników wraz ze wschodzącymi talentami. Proces ten okazał się jednak szybki. Już wiosenne rozgrywki pozwoliły na zdobycie tytułu mistrza oraz wyjazd na Mid-Season Invitational. Międzynarodowy turniej zakończono na pułapie półfinałów.

Worldsy w zasięgu ręki

Prawdopodobne jest, że Mid-Season Invitational nie był jedynym dużym turniejem, w którym udział weźmie sekcja LoL-a Evil Geniuses. Zespół po sześciu z ośmiu tygodni rozgrywek zasadniczych znajduje się na 1. miejscu w tabeli z wynikiem 11 wygranych i 2 porażek. Dzięki temu drużyna jest pewna występu w play-offach.

Sam awans do dalszego etapu LCS-a nie gwarantuje udziału w mistrzostwach świata. Zespół wciąż będzie musiał przejść przez odpowiednią część drabinki turniejowej, zależnie od ostatecznego miejsca w zmaganiach zasadniczych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, uzyskanie biletu na Worldsy powinno być wyłącznie formalnością.

