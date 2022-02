Stara postać doczeka się odświeżenia. Jest w League of Legends od 10 lat

Niemal każdy gracz League of Legends choć raz miał okazję zagrać Elise, Królową Pająków. Postać trafiła do gry pod koniec 2012 roku, a po niespełna dziesięciu latach doczeka się zmian.Te będą miały charakter kosmetyczny, lecz odmienią wizerunek pajęczej postaci.

Riot Games przystosowuje stare postacie

League of Legends po raz pierwszy trafiło na komputery graczy jeszcze w 2009 roku. Od tamtego czasu w grze regularnie pojawiają się nowe postacie, a sama gra przechodzi ogrom zmian - nie tylko technicznych, lecz również wizualnych. Pod względem oprawy graficznej LoL nie przypomina niczego, co było dane nam poznać we wczesnych dniach poznawania tytułu.

Pracownicy z Riot Games doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego prężnie działają w celu przystosowania starszych bohaterów do współczesnego wizerunku gry. Często zmiany obejmują całego bohatera, wpływając na jego zestaw umiejętności. W innych przypadkach zmianie ulega wyłącznie jego szata graficzna. W ostatnich miesiącach była to Vayne czy Vel’Koz.

Elise z odświeżoną szatą graficzną

Na zmianach w Nocnej Łowczyni i Oku Pustki twórcy League of Legends nie mają zamiaru poprzestać. Zapowiedziano odświeżenie wyglądu umiejętności Elise. Królowa Pająków to jedna z postaci zdolnych do zmiany swojej formy, przez co posiada więcej umiejętności niż zwyczajny czempion.

Kosmetyczne zmiany, które zajdą w Elise, najlepiej przedstawia forma wideo. Drastycznej zmianie ulegnie jej najbardziej rozpoznawalna umiejętność, czyli Kokon. Dotychczas biały pocisk zostanie pokolorowany w morski odcień, co z pewnością sprawi, że będzie łatwiejszy do zauważenia.

Zmiany nie obejmą wyłącznie podstawowego modelu pajęczycy. Nowe animacje zostaną zaimplementowane także do szeregu skórek: Death Blossom, Victorious, Blood Moon, SKT T1 oraz Super Galaxy. Zmiany powinny trafić na główne serwery wraz z wprowadzeniem aktualizacji oznaczonej numerkiem 12.5.

