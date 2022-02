Polacy walczą o awans. Esportowy dream team chce uniknąć wstydu

League of Legends European Championship znalazło się na ostatniej prostej. Do zakończenia wiosennych rozgrywek zasadniczych pozostały wyłącznie trzy kolejki. Te zadecydują o ostatecznym składzie grona, które awansuje do play-offów. Inne zespoły w tym czasie mogą starać się o utrzymanie lub zdobycie pozycji lidera.

REKLAMA

Zobacz wideo Podsumowanie 1. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021

Wyraźne potknięcie lidera

Oglądając mecze Rogue, serce fanów Adriana "Trymbiego" Trybusa rosło z zachwytu, rozpływając się nad fenomenalną dyspozycją jego drużyny. Wszak po czterech tygodniach zmagań zespół zajmował pierwsze miejsce w tabeli wyników, dumnie chwaląc się nieskazitelnym wynikiem wskazującym na dziewięć zwycięstw z rzędu.

Nie byłoby błędnym stwierdzeniem powiedzieć, jeśli takiego obrotu spraw mało kto się spodziewał. Rogue w okienku transferowym nie wypadło najlepiej. Wyrwa w zespole po utracie Inspireda oraz Hans samy wydawała się zbyt duża, aby zespołowi natychmiast udało się ją załatać. Miejsce strzelca załatał Comp, zaś w poszukiwaniu dobrego leśnika sięgnięto aż do Korei Południowej.

Zespół, mimo przeciwności losu, wdarł się na falę zwycięstw. Nie oczekiwano, że będzie to trwało do końca rozgrywek zasadniczych, jednak seria sukcesów została przerwana w wyjątkowo brutalny sposób. Nie dokonał tego jeden z zespołów depczących im po piętach, lecz grzejące dół tabeli wyników Astralis. Co ciekawe, jest to jedyna wygrana jaką zespół Promisq zdobył w tym splicie. Nazajutrz od uznania wyższości duńskiej organizacji Rogue przyjęło kolejną porażkę, tym razem z rąk znacznie lepiej notowanego Misfits Gaming.

Rodzi się szereg pytań - co spowodowało słabszą dyspozycję Rogue w piątym tygodniu? I przede wszystkim, czy był to pojedynczy wypadek przy pracy?

- Wydaje mi się, że że Rogue zaczęło sezon dużo lepiej niż inne formacje. Widać było dużą spójność drużynową, konkretne plany draftowe i jakość gry makro, której nie dostarczał nikt inny. Jednakże na przestrzeni sezonu pozostałe drużyny szybko poprawiają bazowe błędy, które pojawiały się u niemalże każdej formacji, a Rogue ma przed sobą trudniejsze wyzwania śrubowania solidnego poziomu. Mam wrażenie, że ostatni tydzień był większą przestrzenią do draftowych eksperymentów, prywatnie nie byłem do końca fanem niektórych adaptacji Rogue w tym aspekcie - ocenia Tomasz "TheFakeOne" Milaniuk, komentator Polsat Games w rozmowie ze Sport.pl - Warto jednak zwrócić uwagę przede wszystkim na mniejszy wpływ Malranga i Trymbiego na mapę, który w moim odczuciu spowodowany jest lepszymi reakcjami rywali. Nie mam cienia wątpliwości, że Rogue jest świetną drużyną i nie postrzegam wpadki ostatniej kolejki jako zapowiedzi serii porażek. Myślę, że podopieczni Freddy'ego122 prezentują proaktywne i trudne dla przeciwnika League of Legends, co powinno przynosić sukcesy, zwłaszcza w sezonie regularnym. Wiem jednak, że wraz z progresem pozostałych ekip znacznie trudniej będzie zachować czyste konto, więc pojedyncze przegrane zdają się być nieuniknione.

Ta porażka nie była wliczona w koszty. Lider Ultraligi przegrał z debiutantami

Nieustające problemy drużyny marzeń

Team Vitality, korzystając z dobrodziejstw inwestycji wynoszącej 50 milionów euro, odważyło się na budowę najmocniejszej piątki, jaka miała występować w League of Legends European Championship Series. Skład okrzyknięty zespołem marzeń stanowił miejsce lokaty oczekiwań tysięcy sympatyków LoL-a spragnionych dalszych podbojów Starego Kontynentu na arenie międzynarodowej.

Choć nowe Vitality nie miało jeszcze okazji sprawdzić się w rozgrywkach poza LEC, część fanów może czuć się rozczarowana dyspozycją zespołu. Patrząc na skład z Perkzem, Alpharim, Selfmade’em, Carzzym i Labrovem zapewne spodziewali się dominacji począwszy od pierwszej kolejki rozgrywek. Zespół jednak rozpoczął sezon od trzech porażek z rzędu. Obecnie jego bilans to 5-6, a ostatnie dwa mecze zakończyły się niekorzystnym wynikiem.

Przebieg dotychczasowych kolejek sprawia, że Vitality balansuje na niebezpiecznej granicy wypadnięcia poza play-offy. Nadchodzące trzy ostatnie tygodnie, w tym jeden trzydniowy superweek będą dla formacji niezwykle Ważne. Ich bezpośrednimi rywalami o play-offy są MAD Lions, z którymi z Perkz i spółka dzielą 6. miejsce w tabeli wyników oraz znajdujące się oczko wyżej Excel z zaledwie jednym zwycięstwem więcej.

- Myślę, że w dotychczasowych spotkaniach widać wysoką wartość indywidualną i drużynową Vitality, ale drużyna ewidentnie dużo testuje. W moim odczuciu wyniki poniżej oczekiwań są efektem eksperymentów draftowych i pojedynczych gorszych gier od niektórych zawodników. Na pewno z całej piątki chciałbym tutaj wyróżnić Selfmade'a, który w moim odczuciu ma bardzo dobry split i wnosi niesamowicie dużo jakości do gry Vitality - twierdzi TheFakeOne - Patrząc jednak trzeźwo na fundamenty gry zespołu i progres na przestrzeni sezonu, nie mam wątpliwości, że drużyna poradzi sobie dobrze w playoffach, nawet jeśli sezon regularny nie zakończy się najwyższą lokatą. Czy super team wygra LEC? To już bardziej dyskusyjne, bo myślę, że kandydatów jest wielu, ale problemy Vitality nie wydają się na tyle trudne, by przeszkodziły na drodze walki o tytuł.

Zmiennicy poradziliby sobie lepiej?

W sytuacji Vitality z całą pewnością chciałoby być Team BDS. Zespół umożliwił powrót na najwyższy szczebel rozgrywek Jakubowi "Cinkrofowi" Rokickiemu, utalentowanemu polskiemu leśnikowi, który w 2021 roku dwukrotnie sięgnął po tytuł mistrza European Masters. Nazwa formacji dla osób mniej śledzących rozgrywki może brzmieć nieco enigmatycznie, jednak jest to nowa organizacja w LEC, która wykupiła miejsce po rezygnującym z rozgrywek FC Schalke 04 Esports.

Team BDS budując skład sięgnęła po solidne fundamenty, angażując w sztab szkoleniowy byłych trenerów G2 Esports, którzy towarzyszyli Jankosowi i spółce w największych sukcesach świętowanych w 2019 roku. Wydawało się zatem, że organizacja będzie w stanie zbudować skład z potencjałem na przynajmniej środek tabeli, gdzie obok Cinkrofa wylądował były toplaner Fnatic Adam, gwiazda wspomnianego Schalke NUCLEARINT oraz duet dolnej alei złożony z xMatty'ego oraz LIMITA.

IEM Katowice 2022. Faworyci z problemami. Koronawirus znowu miesza

Zespół od początku jednak nie był w stanie poradzić sobie najlepiej. W pierwszym tygodniu, będącym trzydniowym superweekiem, Rokicki i spółka wygrali tylko jeden mecz. Druga kolejka to z kolei dwie przegrane oraz dwie wygrana. Od tamtego czasu zespół znajduje się w serii porażek, przez co ich bilans to 3-8 pozwalający na zajęcie wyłącznie przedostatniego miejsca w tabeli wraz SK Gaming. Gorsze okazuje się wyłącznie Astralis.

Społeczność skupiająca się na Team BDS często posuwa się do drastycznych słów krytyki. Te nie trafiają w kierunku Polaka stanowiącego najpotężniejszy filar zespołu, lecz głównie adresowane są do toplanera Adama. Najczęstszym zarzutem jest brak wystarczających umiejętności do gry w LEC. Wskazywanym rozwiązaniem jest wymienienie go za zawodnika z akademii - Tobiasza "Agresivoo" Cibę. Czy takie podejście okazałoby się słuszne? Agresivoo uchodzi za jednego z najlepszych zawodników środkowej alei w europejskich ligach regionalnych.

Ostatnie trzy tygodnie stanowią dla BDS ostatni dzwonek do podjęcia działania, jeśli zespół marzy o wzięciu udziału w play-offach. Aby znaleźć się w najlepszej szóstce nie może pozwolić sobie na choćby pojedynczą porażkę. Ich rywalami w nadchodzącym tygodniu będą bezpośredni rywale do osiągnięcia play-offów, Team Vitality oraz posiadające identyczny wynik SK Gaming.

Walka o powrót na szczyt

Omówiona dwukrotna porażka Rogue postawiła zespół w zasięgu zespołów, które znajdują się tuż pod nimi w klasyfikacji generalnej. Wynikiem wskazującym na zaledwie jedno zwycięstwo mniej od obecnych liderów mogą pochwalić się Fnatic oraz G2 Esports. Oba zespoły przeszły w trakcie przerwy między sezonami ogromne zmiany, jednak to organizacja Ocelote'a znajduje się w świetle reflektorów. Zespół bowiem nie tylko dokonał więcej rotacji w wyjściowej piątce, lecz w przeciwieństwie do swojego odwiecznego rywala, sięgnął przy tym po młodych, niedoświadczonych na najwyższym poziomie graczy.

Odświeżony skład G2 Esports budził kontrowersję. Pseudonimy takie jak Flakked czy Targamas, którzy obecnie współpracują na dolnej alei, budziły w głowie widzów wyłącznie LEC ogrom pytań. Formacja rozpoczęła sezon od dwóch zwycięstw, a przez kolejne tygodnie widoczny jest ciągły rozwój zarówno współpracy drużynowej, jak i indywidualny poszczególnych graczy.

Marcin "Jankos" Jankowski i spółka wkrótce będą mogli powrócić myślami do lat 2019, gdy organizacja świętowała największe sukcesy i wgryźć się na szczyt tabeli wyników. W tym celu potrzebne będzie zwycięstwo przeciwko konkurującemu Fnatic - a do takiego pojedynku dojdzie już w najbliższą sobotę, 19 lutego - oraz jeden czynnik niezależny od formacji, czyli kolejna porażka Rogue. G2 Esports może dopisać taką do konta Trymbiego i spółki dopiero w ostatnim dniu rozgrywek regularnych.

League of Legends European Championship powróci już w najbliższy piątek, 18 lutego. Wówczas widzowie najlepszej ligi Starego Kontynentu będą mogli obserwować następujące spotkania:

18:00 - Fnatic vs. Astralis

19:00 - Misfits Gaming vs. Excel

20:00 - Team Vitality vs. Team BDS

21:00 - SK Gaming vs. G2 Esports

22:00 - Rogue vs. MAD Lions

Transmisja ze spotkań w języku polskim realizowana jest przez Polsat Games i dostępna zarówno w telewizji, jak i Internecie.

Fani esportu długo na to czekali. Amerykański super team w końcu w komplecie