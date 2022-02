Ponad 800 tys. zł. w puli. Znamy datę startu rozgrywek Polskiej Ligi Esportowej

Polska Liga Esportowa nieustannie zaskakuje graczy i kibiców. Niedawno organizacja ogłosiła rekordową pulę finansową, która w tym roku wynosi 1 mln złotych dla wszystkich rozgrywek. Dziś PLE zakomunikowała datę startu tegorocznego sezonu rywalizacji PGE Dywizji Mistrzowskiej. Zmagania rozpoczną się już 28 lutego, a ich forma będzie różniła się od dotychczasowych rozgrywek. Sezon 2022 zostanie podzielony na dwie rundy: wiosenną (która potrwa od lutego do maja) oraz jesienną (wrzesień-grudzień). Zmianie ulegną też dni meczowe. Zmagania będzie można śledzić w poniedziałki i czwartki.

Nowy system rozgrywek

Nowością jest też system kwalifikacji. W głównych rozgrywkach PGE Dywizji Mistrzowskiej zagra łącznie 12 drużyn, z czego dwie wyłonione zostaną drogą dwuetapowej rywalizacji. Do etapu otwartego zgłosić może się każda drużyna, a dwie najlepsze powalczą o miejsce w rozgrywkach w ramach kolejnej fazy. Dołączy tam 6 zaproszonych przez PLE organizacji. Etap otwarty odbędzie się 23 i 24 lutego, a zamknięty - 25 i 26 lutego. Zgłosić można się tutaj. Start turnieju o 17:00.

- Nowy system to szansa dla ambitnych i dobrze rokujących organizacji. Mają one okazję dołączyć do PLE i zmierzyć się z najlepszymi polskimi drużynami CS:GO, co może zaowocować rozwojem ich kariery - mówi Adam Gil, Head of Esports Polskiej Ligi Esportowej.

Po zakończeniu rundy wiosennej (66 meczów w systemie każdy z każdym) 8 najlepszych ekip pozostanie w PGE Dywizji Mistrzowskiej. 4 organizacje, wraz z 4 wyłonionymi podczas cupów sezonowych, zmierzą się w ramach grupy spadkowej PGE Dywizji Mistrzowskiej.

Rekordowe pieniądze dla organizacji

Co istotne, zmianie ulega także system wynagradzania. Dzięki Centralizacji Praw Sponsoringowych, którą w ubiegłym roku podpisała Polska Liga Esportowa, organizacje mogą liczyć na sprawiedliwy udział w zyskach. Zwycięska organizacja otrzyma około 140 000 zł, a ci, którzy zajmą ostatnie miejsce - około 30 000 zł. System pozwoli na to, by sezon 2022 był jeszcze bardziej profesjonalny i usystematyzowany. Umożliwi to lepszą współpracę PLE z organizacjami, a także zwiększy atrakcyjność rozgrywek.

