Genialny nastolatek w końcu dołącza do G2. Hitowy dzień transferowy

3 stycznia przejdzie do historii CS:GO jako dzień wielkich transferów. G2, MOUZ, FaZe i 00Nations ogłosiły głośne ruchy transferowe, które poruszyły całą esportową sceną.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Nastolatek wskakuje na wysokiego konia

Z akademii do jednej z najlepszych drużyn świata – tak wyglądają ostatnie tygodnie Ilyi „m0NESY" Osipova. To 16-latek, który zdążył już zachwycić swoją grą esportowych gigantów. Dotychczas Rosjanin występował w akademii Natus Vincere. Nie mógł się jednak doczekać promocji do dorosłego składu z jednego powodu – pierwsza drużyna jest obecnie najlepszą na świecie. Jak mawia porzekadło „zwycięskiego składu się nie zmienia".

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Osipov musiał więc poszukać swojego szczęścia gdzieś indziej. Nie narzekał na brak ofert, ale jego wycena potrafiła wystraszyć nawet największe esportowe organizacje. Ostatecznie na transfer zdecydowało się G2 Esports, które potrzebowało snajpera w swoich szeregach. Mówi się, że organizacja z siedzibą w Berlinie zapłaciła nawet 600 tysięcy dolarów plus bonusy. To prawie 2,5 miliona złotych.

16-latka czeka ogromne wyzwanie. Dotychczas bowiem prezentował swoje umiejętności jedynie w akademii. Teraz musi zmierzyć się z ogromną presją wskoczenia do jednej z najlepszych drużyn na świecie. W G2 Esports istnieją tylko najwyższe cele, takie jak zdobycie mistrzostwa świata, czy zwycięstwo na IEM Katowice. Rosjanin będzie musiał udźwignąć ogromną presję, która na nim spoczywa. Oczekiwania bowiem są bardzo duże.

Esportowy hit transferowy stał się faktem. Kolejny Polak spróbuje sił za granicą

Długo wyczekiwany transfer

Drugim hitem poniedziałku było przejście Robina „ropz" Koola do FaZe Clanu. Estończyk przez całą esportową karierę był związany z jednym zespołem – MOUZ – gdzie spędził 4,5 roku. Szeregi Mysz były już jednak dla niego za małe. Ropz przerastał swoich kolegów o kilka poziomów, co szczególnie było widać w 2021 roku, tak słabym dla organizacji.

22-latek tym samym trafił do FaZe Clanu. O tym transferze mówiono od bardzo dawna. Amerykańska organizacja słynie bowiem ze skupowania supergwiazd. Kierunek FaZe był więc naturalny dla takiego gracza, jakim był ropz. Estończyk zapełni lukę powstałą po odejściu Olofa „olofmeister" Kajbjera.

W FaZe ropz spotka znajome twarze. Mowa o Finnie „karrigan" Andersenie. 31-letni in-game leader grał z Koolem w MOUZ, teraz ponownie połączy z nim siły. Duńczyk najlepiej wie, jak wykorzystać umiejętności Estończyka na serwerze. W połączeniu z siłą rażenia Helvijsa „broky" Saukantsa i Russela „Twistzz" Van Dulkena FaZe może ponownie wskoczyć na najwyższy poziom.

Esportowa Wisła Kraków się zbroi. Dwa hity transferowe Białej Gwiazdy

Pozostałe transfery

W poniedziałek doszłó również do głośnego transferu z perspektywy brazylijskiego kibica. Do 00Nations dołączył bowiem Marcelo „coldzera" David. Tym samym utytułowany Brazylijczyk wraca po latach do zespołu złożonego z jego rodaków. Od 2019 roku coldzera występował w europejskich składach. Dla brazylijskich fanów to wielki moment, bowiem David to najlepszy gracz w historii tamtejszego CSa, który dwukrotnie został wybierany najlepszym zawodnikiem na świecie. Teraz weźmie udział w lokalnym projekcie, który ma ożywić tamtejszą scenę.

Ważny ruch wykonano również w MOUZ. Niemiecka organizacja straciła ropza, a także przesunęła na ławkę rezerwowych Frederika „acoR" Gyldstranda. W zamian sięgnęła po własnej akademii i wypromowała do pierwszego zespołu Adama „torzsi" Torzsasa. Węgier jest jednym z największych talentów w Europie, znakomicie posługuje się AWP-ą, a w poprzednim zespole był najjaśniejszym punktem. Wraz z akademią wygrał dwukrotnie ligę akademicką. Awans do pierwszej drużyny wydawał się naturalnym kierunkiem dla 19-latka.

Gracze znaleźli łatwy posób na strzelanie goli w FIFA 22. Tak wykorzystasz każdy rzut rożny