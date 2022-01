Polak wygrał prestiżową ligę. Pokonał uznanych graczy

FPL to prestiżowa liga CS:GO, do której dostęp mają tylko najlepsi gracze CSa na kontynencie. Co miesiąc startuje nowa liga, a ostatni, grudniowy sezon wygrał Karol „rallen" Rodowicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Polacy uwielbiają FPL-a

FACEIT Pro League, w skrócie FPL, to raj dla polskich graczy. Karol „rallen" Rodowicz jest tego najlepszym przykładem. 27-latek nie pierwszy raz zaprezentował się tak dobrze w lidze dla profesjonalistów. W grudniu zagrał 59 spotkań, wygrał 38 z nich. Dzięki temu zgromadził na swoim koncie 1868 punktów i otrzymał główną nagrodę wynoszącą 4500 dolarów.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kogo pokonał Rodowicz? Za plecami zostawił Arnasa „Sterzig" Kavoliunasa i Martina „Dytor" Handla. W czołówce znalazły się również takie gwiazdy CS-owego świata jak Richard „shox" Papillon i Nikolay „mir" Bityukov. Obaj w 2021 roku pojawili się na mistrzostwach świata CS:GO, czyli na PGL Major Stockholm.

W grudniu całkiem nieźle zaprezentowali się Olek „hades" Miśkeiwicz, Szymon „kRaSnaL" Mrozek i Filip „tudsoN" Tudev. Pierwszy z nich zajął 7. miejsce i zarobił dzięki temu 1000 dolarów. Pozostała dwójka zajęła kolejno 13. i 14. miejsce, za które otrzymała po 500 dolarów.

Czy Polacy obronią tytuł? Będzie polska transmisji WePlay Academy League

Rallen w FPL-u czuje się bardzo dobrze. W 2020 roku wygrał kilka miesięcznych zestawień. Rodowicz nie jest jednak jedynym Polakiem, który skupia się na tych rozgrywkach. W listopadzie 2021 roku górą był Szymon „kRaSnaL" Mrozek, w przeszłości ligę wygrywał również Polak Piotr „morelz" Taterka.

FPL to liga dla profesjonalistów, do której bardzo ciężko się dostać. Zawodnicy mogą w niej trenować, rozgrywając mecze między sobą. Jej fenomen polega na tym, że kibice mogą obejrzeć w jednej drużynie graczy, będących na co dzień rywalami.

Nowa gra piłkarska. Jak wygląda na tle FIFA 22 i PESa? [WIDEO]