Esportowa Wisła Kraków się zbroi. Dwa hity transferowe Białej Gwiazdy

Wisła All in! Games Kraków wchodzi w nowy rok z przytupem. Esportowa sekcja Białej Gwiazdy potwierdziła dziś dwa duże transfery - do składu CS:GO dołączyli Michał "snatchie" Rudzki i Kamil "Sobol" Sobolewski.

