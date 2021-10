Powrót intrygującej współpracy. Znany raper znów pojawi się w GTA?

Ostatnia rozpętała się burza na Twitterze na temat możliwego powrotu Dr.Dre do GTA. Amerykanin w przeszłości pojawił się już w legendarnej serii gier i wygląda na to, że współpraca między muzykiem a Rockstarem będzie miała swoją kontynuację.

Dr.Dre tworzy muzykę dla GTA?

Powrót rapera miałby nieco inny wymiar – muzyczny. Dr.Dre ponoć pracuje nad nowymi kawałkami, które jednak nie trafią na jego płytę, a do składanki radiowej GTA Online. Kiedy można byłoby posłuchać nowej muzyki byłego członka N.W.A? Najprawdopodobniej w grudniu, bowiem na ten miesiąc zaplanowano specjalne wydarzenie w GTA Online.

O wszystkim poinformował gwil34 – bloger podróżniczy, który spotkał rapera w Santa Monica w USA. Na Instagramie pod zdjęciem, na którym widnieją obaj panowie, gwil34 napisał, że Dr.Dre tworzy nową muzykę, która ma trafić właśnie do GTA Online.

Raper wraca do GTA

Ewentualna współpraca Dr.Dre z Rockstarem w ramach online’owej wersji Grand Theft Auto nie byłaby pierwszą. Muzyka 56-latka pojawiła się m.in. w GTA San Andreas. Ponadto jego postać pojawiła się w specjalnym DLC Cayo Perico Heist, gdzie miał cameo.

Dla fanów rapera dodatkowe kawałki byłyby zapewne sporą gratką. Dr.Dre to legenda hip-hopowej społeczności, znana z takich piosenek jak „Still D.R.E." i „The Next Episode" czy współprac z m.in. Eminemem, The Game’em, 50 Centem czy Kendrickiem Lamarem, a także z bycia członkiem grupy N.W.A. Jego ostatni album powstał jednak w 2015 roku, fani więc z pewnością nie mogą się doczekać nowości od niego.

