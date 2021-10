Ogromne zmiany w czołowej grze. Gracze oburzeni. "Ludzie i tak będą toksyczni"

W League of Legends tak jak w każdej grze multiplayer można komunikować się z rywalami. Od lat jest to stałym elementem rozgrywki. Niemniej gracze często obrzucają siebie nawzajem różnego rodzaju obelgami, pogłębiając obecny od lat problem w tego typu produkcjach - toksyczność. We wtorek twórcy LoL-a, Riot Games, ogłosili sposób, który zamierzają zastosować w celu walki ze wspomnianym problemem. Ten nie przypadł do gustu wielu graczom.

Czat ogólny będzie wyłączony w League of Legends

Konkretniej mówiąc, Riot pragnie usunąć możliwość komunikacji z przeciwnikami i wyłączyć czat ogólny. To ma ograniczyć toksyczność, która występuje pomiędzy jedną, a drugą drużyną podczas gry. - Chociaż czat ogólny może być źródłem zabawnych interakcji społecznościowych pomiędzy drużynami, a także przyjaznego droczenia się, obecnie interakcje negatywne przeważają nad pozytywnymi - tłumaczą decyzję deweloperzy.

Wielu graczom powyższa decyzja nie przypadła do gustu. Zarzucają oni Riotowi zamiatanie problemu pod dywan, a nie faktyczne zmierzenie się z nim. W żadnej innej grze multiplayer nie zastosowano do tej pory podobnego rozwiązania.

Rozwiązanie nie podoba się graczom

Jednym z graczy i influencerów, któremu decyzja nie przypadła do gustu, jest Tyler "Tyler1" Steinkamp. Podczas wtorkowej transmisji wyjaśnił dlaczego. - Gracze są o wiele bardziej toksyczni w czacie drużynowym, niż w czacie ogólnym. Ludzie i tak będą toksyczni, to znak czasów, w których żyjemy. I tak mieliśmy już narzędzia, żeby wyciszyć wszystkich w grze - skomentował Tyler1.

Jego wypowiedź nie mija się ze stanem faktycznym. Już na starcie rozgrywki możemy wyciszyć pozostałą dziewiątkę graczy w League of Legends. Dlatego odgórny brak czatu ogólnego wydaje się być według wielu nietrafionym pomysłem.

Sama zmiana ma wejść na serwery LoL-a już w najbliższej aktualizacji, która na oficjalnych serwerach pojawi się w środę, 20 października.

