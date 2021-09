Battlefield 2042 nadchodzi. Rusza otwarta beta dla wszystkich. Jak zagrać?

Battlefield 2042 to kolejna gra legendarnej serii strzelanek. Produkcja miała pierwotnie ujrzeć światło dzienne 22 października, premiera została jednak przełożona ostatecznie na 19 listopada. Wcześniej gracze będą mogli przetestować najnowszy tytuł EA.

Rusza otwarta beta

Otwarte beta testy Battlefielda 2042 odbędą się w dniach 6-9 października. Nie każdy jednak otrzyma dostęp od razu, bowiem w pierwszej kolejności, to znaczy przez pierwsze dwa dni, do gry będą wpuszczane osoby, które kupiły grę w przedsprzedaży. Inną opcją otrzymania dostępu jest posiadanie aktywnej subskrybcji EA Play.

Jeśli ktoś jednak nie chce wydawać pieniędzy, a mimo to przetestować Battlefielda w otwartej becie, może to zrobić w dniach 8-9 października. Wtedy gra będzie dostępna zupełnie za darmo, oczywiście w wersji beta. Warto dodać, że producent udostępnił wcześniej pobieranie strzelanki – będzie to można uczynić już 5 października. Dzięki temu gracze nie stracą czasu na ściąganie gry w dniach otwartej bety.

Wymagania sprzętowe

W co zgramy w otwartej becie? Wiadomo już, że gracze będą mogli przetestować tryb Podboju, a także mapę Kosmodrom. Producent udostępnił również minutowe nagranie, na którym widać nagrania z rozgrywki. Warto się zaznajomić z wideo, bo wygląda naprawdę imponująco. Z pewnością gra, jak każdy Battlefield, przyciągnie olbrzymie zainteresowanie.

EA opublikowało także informacje na temat wymagań sprzętowych dla graczy, którzy preferują rozgrywkę na komputerach stacjonarnych. Gra jest dosyć wymagająca, dość powiedzieć, że w wymaganiach rekomendowanych znalazła się karta graficzna, która obecnie kosztuje nawet kilka tysięcy złotych i bywa niedostępna. Ponadto Battlefield zajmuje 100 GB miejsca na dysku, oczywiście rekomendowane jest używanie wersji SSD.

Battlefield 2042 - wymagania minimalne

Procesor: AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i5-6600K

Pamięć RAM: 8 GB

Grafika: GeForce GTX 1050 Ti lub Radeon RX 560

Miejsce na dysku: 100 GB

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Battlefield 2042 - wymagania rekomendowane

Procesor: AMD Ryzen 7 2700X lub Intel Core i7-4790

Pamięć RAM: 16 GB

Grafika: GeForce RTX 3060 lub Radeon RX 6600 XT

Miejsce na dysku: 100 GB SSD

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

