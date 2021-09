Nowy projekt Dariusza Mioduskiego. Chce trafić do nastolatków

Mioduski i Sabarański łączą siły w celu stworzenia nowej społeczności obracającej się wokół gamingu, mody, rapu i sportu. W tym celu powstał projekt The Collective, który swoje źródło ma na stadionie Legii Warszawa, gdzie stworzono przestrzeń kreatywną – The Box. Jest ona „domem" projektu.

REKLAMA

Zobacz wideo NBA 2k22 utrzymuje pozycję niedoścignionego lidera w symulacjach koszykówki. Co poprawiono w porównaniu z poprzednimi wersjami?

Mioduski wchodzi w popkulturę

Projekt The Collective ma zadanie przede wszystkim połączenie kilku światów, które są codziennością przeciętnego nastolatka. Mowa tutaj o sferze gamingu – szybko rozwijającej się branży. Jest również miejsce dla sportu, w końcu jest to projekt właściciela klubu piłkarskiego, w dodatku stadion Legii jest miejscem spotkań dla całego projektu. Do zabawy włączono również światy rapu i streetwearu, te wartości wnosi przede wszystkim Paweł Sabarański, który jest właścicielem Grail Pointu – sklepu odzieżowego w Warszawie.

– The Collective to przedsięwzięcie, które nie ma jeszcze w Polsce swojego odpowiednika. Spoiwem naszych działań będzie szeroko rozumiany gaming, który jest obecnie najpopularniejszą formą rozrywki wśród młodych ludzi. Dlatego właśnie poprzez gaming, ale również autorskie formaty video oraz wydarzenia specjalne organizowane w The Box, chcemy zbudować zaangażowaną społeczność. Z Pawłem dzieli nas pokolenie, ale łączy spojrzenie na współczesny świat rozrywki, dlatego postanowiliśmy nawiązać współpracę. Grail Point będzie bardzo ważnym ogniwem scalającym projekt z naszą grupą docelową – przedstawia Dariusz Mioduski.

Gracze będą musieli grać w maseczkach? Dziwny pomysł organizatora

Śmietanka towarzyska na otwarciu

We wrześniu odbyła się również impreza inauguracyjna projektu. Miała ona miejsce w The Box – przestrzeni kreatywnej stworzonej na stadionie Legii w Warszawie. Na imprezę zaproszono wiele gwiazd w tym m.in. Taco Hemingwaya, Bedoesa, Żabsona, Kubana, członków Teamu X czy zawodników brazylijskiej drużyny esportowej Zero Zero Brasil. Odbyły się małe koncerty raperów, grano również w FIFĘ 22. Nie był to jednak jednorazowy event.

Właściciele projektu zapewniają, że The Box będzie bardzo aktywnym miejscem. To tutaj mają odbywać się w przyszłości rozgrywki gamingowe, nagrania formatów własnych w postaci podcastów i materiałów wideo. Kilka dni temu członkowie Ekipy Friza - Tromba i Nowciax - przeprowadzili z tamtejszego studia transmisję z grania w Diablo 2: Resurrected. To również miejsce przewidziane na wydarzenia łączące modę i muzykę organizowane przez społeczność The Collective w trakcie dni meczowych Legii. Zarówno Mioduskiemu jak i Sabarańskiemu zależy głównie na tym, by stworzyć nowy rodzaj społeczności, w której łączy się cztery, wcześniej wspomniane światy.