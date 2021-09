FIFA 22. Ronaldo, Messi i inne gwiazdy z wyjątkowymi kartami

FIFA 22 swoją premierę będzie miała już 1 października, społeczność jednak sporo już wie na jej temat. EA Sports w ostatnich dniach opublikowało kolejnych piłkarzy, którzy otrzymają kartę specjalną Ones To Watch, przysługującą zawodnikom, którzy zmienili w ostatnim okienku klub.

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

PSG rozbiło bank

W letnim okienku transferowym niekwestionowanym klubem polowania było francuskie PSG. Paryżanie ściągnęli do klubu cały zaciąg gwiazd. Nie umknęło to uwadze EA Sports. Amerykański producent gier w swojej najnowszej FIFIE dodał aż cztery karty Ones To Watch, które należą do piłkarzy PSG. Są to Leo Messi, Achraf Hakimi, Gini Wijnaldum i Sergio Ramos. Zabrakło jednak miejsca dla innego hitowego transferu – Ginaluigiego Donnarummy.

Sowicie wynagrodzona została Premier League. Tutaj wyróżnienia rozkładają się na cztery kluby z BIG 6, czyli Chelsea, Liverpool i oba Manchestery. Najwyżej oceniona karta należy do Cristiano Ronaldo, którego nie mogło zabraknąć w gronie OTW. Wyróżnieni zostali także Ibrahim Konate, Jack Grealish oraz Romelu Lukaku. Z hiszpańskiej ligi na razie znamy jedną kartę OTW – to Eduardo Camavinga, który w lecie zamienił Stade Rennes na Real Madryt.

Na czym polega karta OTW?

To na pewno nie jest kompletna lista piłkarzy, którzy otrzymali specjalne karty. W FIFIE 21 do tego grona należało prawie 30 zawodników. Podobną liczbę możemy oczekiwać w najnowszej edycji. Na razie uhonorowane zostały największe ruchy transferowe letniego okienka.

Czym jest karta Ones To Watch? Jest to specjalna wersja zawodnika, która ulega zmianie na przestrzeni sezonu. Jej ocena jest podwyższana w momencie, kiedy piłkarz otrzyma kartę „w formie" lub jego drużyna wygra 5 na 10 kolejnych meczów w lidze. W tym drugim przypadku podniesienie oceny jest jednorazowe. W skrócie, karta Ones To Wach jest „żywą" kartą, która reaguje na to, jak wygląda sezon piłkarza w rzeczywistości.

