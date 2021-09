Oglądają go miliony, a on nagle wypalił: "Piłka to największe g***o jakie istnieje"

xQc na ostatniej transmisji nie wytrzymał i zakończył swoją przygodę z FIFĄ 22, mimo że gra nie miała jeszcze oficjalnej premiery. Do szału doprowadzały go porażki, które jego drużyna przyjmowała raz za razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Krótka przygoda streamera

Kanadyjczyk otrzymał FIFĘ przedpremierowo. Jest jednym z najpopularniejszych twórców na Twitchu, a jego kanał obserwuje aż 9,3 miliona ludzi, jest więc to normalny zabieg EA Sports w celu promocji swojej gry. Problem w tym, że xQc słynie z ogrywania innych tytułów, a największą sławę przyniósł mu Overwatch League, w którym był nawet profesjonalnym graczem. Od dłuższego czasu skupia się jednak tylko na streamowaniu.

25-latek grał w FIFĘ przez zaledwie jeden dzień. Cała sytuacja miała miejsce 25 września, kiedy to Lengyel rozpoczął swoją przygodę z trybem Ultimate Team. Porażka 2:8 przelała jednak dosyć płytką czarę goryczy i doprowadziła do tak zwanego rage quitu (wściekłe opuszczenie meczu przed czasem). Wkrótce później streamer odinstalował FIFĘ.

"Piłka nożna to g***o"

xQc nie omieszkał przy tym wyrazić swojej opinii na temat piłki nożnej. Kanadyjczyk nie uderzył tylko w grę, a w całą dyscyplinę słowami, które zapewne uraziły wielu jego fanów – Muszę to powiedzieć. Piłka nożna to jeden z najbardziej gównianych sportów, jakie istnieją. Tak, powiedziałem to, wściekajcie się. Kontynuujcie, chcę jeszcze, żeby ludzie zrozumieli – to nie jest "football" tylko "soccer" – skwitował Kanadyjczyk.

Oczywiście zachowanie wzbudza kontrowersje, bo streamer przede wszystkim celowo sprowokował swoich widzów. Nazwanie piłki nożnej "soccer" chociaż w Ameryce Północnej jest normą, tak złości wielu fanów futbolu na całym świecie. Można było się jednak spodziewać podobnego zachowania po xQc. Jest to streamer, który często robi burzę wokół siebie, o czym najlepiej świadczą liczne bany, które zawieszały jego konto na Twitchu. Mimo to Kanadyjczyk cieszy się wciąż rosnącą popularnością.

FIFA poszła krok dalej! Lewandowski z nowym znakiem rozpoznawczym [WIDEO]