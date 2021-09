Pique bawi się poza futbolem. Chce ściągnąć Ronaldinho. Imponujące początki

To nie pierwsza tego typu inwestycja Pique. Piłkarz już od dawna przestał być tylko sportowcem, a coraz częściej inwestuje swoje środki w różne przedsięwzięcia. Jego partnerem biznesowym bywa Llanos, który pochodzi ze świata internetu.

Zawody w podbijaniu balona

Śmiało można to nazwać jednym z najbardziej nietypowych rozgrywek, z jakimi można mieć do czynienia. Mowa tu o podbijaniu zwyczajnie nadmuchanego balona. Celem zawodów jest niedopuszczenie do tego, by balon spadł na podłogę. Rywalizuje w niej dwóch graczy, którzy uprzykrzając sobie nawzajem życie, robią rozmaite akrobacje.

Internauci nadali zabawie nazwę "Lounge Balloon". Spopularyzowały ją nagrania na TikToku, na których ludzie walczą o jak najdłuższe podtrzymanie balona nad ziemią. Trzeba przyznać, że niektóre zagrywki robią wrażenie. Przykładowe nagranie takiej zabawy znajduje się poniżej.

Pique zwęszył pieniądze

Potencjał w "Lounge Balloon" szybko dostrzegł Gerard Pique. Jego umysł inwestora zwietrzył okazję do przeprowadzenia wydarzenia na naprawdę dużą skalę. Tak oto już 14 października odbędą się mistrzostwa świata w podbijaniu balona. Turniej odbędzie się w Barcelonie, a udział w nim weźmie 16 reprezentacji narodowych. Lista uczestników może wzrosnąć do 32, bo zainteresowanie jest ogromne, a do organizatorów ciągle spływają ogłoszenia. Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu oficjalne konto mistrzostw zgromadziło na Twitterze już 63 tysiące obserwujących.

Pique nie organizuje zawodów sam – pomoże mu Ibai Llanos, znany streamer. To nie pierwsza współpraca obu panów – w przeszłości kupili oni drużynę League of Legends, która będzie grać w hiszpańskiej lidze. Ponadto kilka tygodni temu na koncie Llanosa na Twitchu odbyła się transmisja pierwszego spotkania Leo Messiego w barwach PSG. Za prawa do transmisji zapłaciła firma Pique.

Czy zwykła zabawa, w którą bawił się każdy dzieciak przerodzi się w sport? Być może, bo początki rywalizacji w podbijaniu balona są naprawdę imponujące. Same mistrzostwa świata zapewne przyciągną rzeszę ludzi i spopularyzują tego typu zawody. Ponadto na imprezie ma się pojawić Ivan Rakitić – były kolega z drużyny Pique. Mówi się również o ściągnięciu Ronaldinho, który swoją obecnością z pewnością nadałby wydarzeniu prestiżu.

